“相当震惊”：报道揭Medicare每年被窃取金额高达80亿

有报道称，Medicare医疗保险系统每年被盗用的金额高达80亿澳元，而联邦政府表示已知悉此事并对不法分子发出了严重警告。





两位联邦部长比尔·肖顿（Bill Shorten）和谭雅·普利贝塞克（Tanya Plibersek）周一对九号台（Nine）和澳广（ABC）的一项联合调查报道做出了回应，该调查发现一些医疗从业者通过对从未提供的服务进行收费来从Medicare系统中骗取金钱。





根据澳广和九号台的调查，一些医生一直在向死者开具账单，并伪造病人的病历以提高他们的收入。其他医生则在Medicare的报销（claims）上造假以获取钱财。





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据澳广报道，Medicare专家玛格丽特·福克斯（Margaret Faux）估计，这些浪费和欺诈行为每年给该系统带来高达80亿澳元的损失。





政府服务和国家残障保险计划（NDIS）部长肖顿说，虽然“绝大多数”全科医生不会这样做，但诚信确实是一个问题。





“如果纳税人认为有些人在投机取巧地从Medicare系统中骗钱，这会让纳税人感到绝望，”他周一告诉九号台的《今日（Today）》节目。



Government minister Tanya Plibersek says Australians feel protective of Medicare. Source: AAP / MICK TSIKAS “骗子的行为确实会留下蛛丝马迹……显然我们必须确保对系统有充分的信心，但我们也需要让骗子明白‘你会被抓’。”





曾任卫生部长的现任环境部长普利贝塞克告诉七号台（Seven）的《日出（Sunrise）》节目，该报告“令人相当震惊”。





“我们需要严厉打击这些人，因为澳大利亚人对Medicare都有保护欲，他们希望保留Medicare，他们喜欢我们卫生系统的运作方式，但如果有人在那里偷窃，它就无法运作，”她说。





“对于那些欺诈者，他们需要面对法律的全部制裁。”





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