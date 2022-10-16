SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月17日）Play12:16SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.23MB)Published 17 October 2022 at 9:17amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 17 October 2022 at 9:17amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS维州北部预计发生破纪录洪水；联邦政府推出十年计划以期结束针对妇女儿童的暴力；中国共产党二十大开幕，习近平预计迎来第三个任期；Advertisement亚洲多地遭遇洪水，菲律宾900人流离失所。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE维州前新冠隔离设施将为受洪灾影响者提供紧急住宿西澳警察发起国际招聘 为受聘者提供公民身份中共二十大将于今天召开 习近平有望开启第三个任期政府宣布将延长带薪产假分享Latest podcast episodes【税务热线】永居PR未满居住条件在新州买房或需交较高印花税政府宣布将延长带薪产假【闲话澳洲】春天种什么蔬菜好呢？【生活杂志】澳大利亚两家公共媒体机构ABC和SBS有何异同？