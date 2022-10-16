SBS早新闻（10月17日）

维州北部预计发生破纪录洪水；



联邦政府推出十年计划以期结束针对妇女儿童的暴力；



中国共产党二十大开幕，习近平预计迎来第三个任期；



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亚洲多地遭遇洪水，菲律宾900人流离失所。





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