SBS早新闻（10月17日）

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Published 17 October 2022 at 9:17am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

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Published 17 October 2022 at 9:17am
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维州北部预计发生破纪录洪水；
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中国共产党二十大开幕，习近平预计迎来第三个任期；
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