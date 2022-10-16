政府宣布将延长带薪产假

“两星期后，女性平等将成为我们首个预算的中心。”





在悉尼举行的工党会议上，总理阿尔巴尼斯承诺为女性制定相关预算。





预算计划的核心是——将带薪产假从18周延长到26周，总计6个月。





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阿尔巴尼斯表示，性别平等和帮助家庭度过生活成本危机将是即将于10月25日发布的联邦预算的重点。





“这是一项针对现代家庭的现代政策。它提供了更大的保障，重要的是它提供了激励。就像我们正在提供的更便宜的儿童保育服务一样，这是经济改革。这是我们的就业和技能峰会上最强烈的共识之一，也是最明确的行动要点之一。”





该政策将从2024年7月开始扩大规模，并在2026年7月前全面实施。





双亲家庭将能够决定如何分配假期，而单亲父母将有权享受整六个月的假期。





新手妈妈们对这项政策表示支持，并表示政策的实施将造福更广泛的社会。





“特别是如果我们从一个全面的角度来看待女性——她们在工作场所的贡献，以及她们对家庭的贡献。而当她们准备好、有动力、准备好付出自发的努力的时候就会回来工作。因为当你把一个人从他们没有准备好的事情中拉出来时，这只会伤害到每个人，所以我认为这是早该进行的，我认为这将是非常有益的。”





父亲们表示，这也将为新手爸爸们提供与孩子建立联系的重要机会。





“我们必须将产假延长至六个月。它让新家庭有机会与他们的孩子建立联系，让孩子在生命的最初几周和几个月内与他们的父母一起成长。并且消除了家庭的压力，不至于（让父母）被迫做出提前重返工作岗位的决定。”





相关人士则呼吁增加预算。





澳大利亚工会理事会主席奥尼尔（Michele O'Neil）对这一政策转变表示欢迎，但他说，至关重要的是增加相关预算以填补女性在劳动力市场中的参与差距。





“将带薪产假延长到6个月是一个很大的进步，但我们知道，要真正做到公平，要真正确保男性休假的积极性不受影响，必须提高预算，使其达到替代工资。否则，收入较高的人返回工作岗位总是有一些优势，而收入较低的人则留在家中。因此，我们希望消除这种差异，并确保它是一个公平共享的适当系统。”





反对党表示原则上支持这项政策。





但国家党参议员麦肯齐（Bridget McKenzie）表示，她正在等待进一步的细节。





“我们一直支持带薪产假计划，支持更多的选择和更大的灵活性。因此，乍一看，这似乎是一个将实现这一目标的公告，但在我们看到预算中关于成本的细节和关于如何真正实现这一目标的细节之后，我们将提出更多的意见。”





总理阿尔巴尼斯表示，这项政策是工党政府更广泛的平等承诺的一部分，即将出台的预算将反映更公平的经济政策。





阿尔巴尼斯说，延长带薪产假是一个最低标准，并希望私营部门能够帮助扩大这一政策。





“政府将此视为基础、基线、国家最低标准。我们感到鼓舞的是，澳大利亚各地已经有开明的雇主愿意为父母提供尽可能好的待遇，我们希望看到更多这样的情况。因为赋予女性充分和平等参与权的产假制度将对企业有利，对家庭有利，对我们的经济有利。”





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