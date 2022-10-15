澳洲东部洪水警告：维州北部居民现已无法撤离

澳大利亚东部各州，尤其是维多利亚州和新南威尔士州，仍有洪水警告，但维州北部居民现已无法撤离。

Residents in parts of north and south Lismore in northern NSW are evacuating from their homes as life-threatening flooding hits the region again.

Credit: Darren England

当局已对维多利亚州的Goulbourn River发布大洪水警告，与此同时，维多利亚州中北部的Shepparton以及Seymour 和Murchison正在经历大洪水。

当局警告说，现在维州北部的许多居民已无法撤离，因为周六晚上Midland高速公路的关闭时间比预期的要早。

周六，在一名Rochester居民在洪水中死亡之后，当局敦促人们尽快撤离。

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维州助理警察局长克莱顿（David Clayton）说，居民要注意所有警告，这非常重要。

“我们预计，在接下来的几天里，我们将看到一些我们从没见过的大规模的疏散行动，所以请注意这些警告并在您被要求撤离时撤离。我们请大家注意疏散警告。有些家庭在我们发出撤离警告时没有及时撤离，我们已经看到了不遵守警告的后果。我们不得不去营救他们。”

预计Goulbourn River将于周二在Shepparton达到12米的高峰，使该地区的洪水成为几十年来最严重的洪水。

与此同时，在新南威尔士州，当局已经对Riverina地区的Narrendera South和新南威尔士州中西部的Forbes部分地区发布了疏散令。

塔斯马尼亚州已经取消了紧急警告，但当局要求居民保持警惕。

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Published 16 October 2022 at 8:53am, updated 37 minutes ago at 9:39am
By Mo Lin
Source: SBS