本周末东部地区持续降雨 洪水风险升高

本周五，悉尼人正在为紧急服务部长斯蒂芬·库克（Steph Cooke）所说“危险的一天”做准备，而新州当局警告该州大部分地区将面临洪灾威胁。





一个大型云带预计将在今天和周末向全州倾泻更多雨水。在连续几天的大雨和风暴之后，十多条河流将泛滥。





此前，悉尼昨天的降雨量使该市全年总降雨量超过了1950年创下的最湿润年份记录，远高于两米。





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在过去的几天里，新州部分地区的降雨量已经达到了通常一个月降雨量的两到三倍。





“我们的集水区已经饱和，”库克周四告诉媒体。





“水坝已经满了，河流已经膨胀，所以任何额外的降雨——无论多么小——都可能加剧现有的洪水。”



预计大雨将持续数日

本周五，预计一股低压冷锋将穿越新州，带来进一步的大范围降雨和雷暴。





该系统将给新州东半部带来广泛的大雨，包括西部山坡和山脉地区、新州中部和南部海岸。



Authorities are warning Saturday will be a "dangerous day" in Sydney due to the threat of flooding. Source: AAP / Bianca de Marchi 周六上午，情况将短暂缓解，随后于下午沿海岸形成低压系统，晚上带来新的降雨。





据气象局称，最糟糕的天气应该在周日之前缓解。



敦促居民做好准备

紧急服务中心（SES）专员卡林恩·约克（Carlene York）警告说，再次发生洪水可能会带来不同的挑战，尤其是对内陆社区而言。





她说：“这种在饱和地面上的强降雨，意味着洪灾可能会很快发生。”





“不要以为你能收到提前警告……当局可能会直接下达疏散令。”





还有人警告说，在观察到创纪录的高峰数月后，悉尼西部的河水再次泛滥。



The northern NSW town of Lismore experienced devastating flooding in February. Source: Getty / David F 新州SES警告说，山洪暴发时的主要死亡原因是人们进入洪水，他们建议如果人们遇到被洪水淹没的道路，只需停下来并回头。





持续的强降雨将加剧内陆河流的洪水风险，新州的14个集水区已经处于警报状态。





新州内陆地区的Namoi、Macquarie、Bogan、Lachlan、Murrumbidgee、Murray、Edward、Culgoa、Birrie、Bokhara、Warrego、Paroo、Barwon和Darling等河流的洪水仍在持续，而且持续时间较长。





被密切监测的内陆城镇包括Gunnedah、Narrabri、Tamworth、Dubbo、Forbes和Bathurst。





在整个周末，该局预计将在Hunter River流域、Wollombi Brook流域和悉尼西部的Hawkesbury-Nepean River流域、Menangle和Penrith的部分地区进一步发布洪水警报。



“不要参加比赛”：Bathurst 1000拉力赛将受影响

当局还警告数万名前往Mount Panorama参加巴瑟斯特1000公里拉力赛（Bathurst 1000）的赛车迷要小心，预计该地区会出现大面积降雨。





代理副警察局长彼得·科特（Peter Cotter）说：“请不要参加比赛。”



农民们还担心最新的大雨会摧毁另一种作物，放牧者则被警告要保护好羔羊和羊群。





该局警告说，Illawarra、南部海岸、南部高原、西南山区、雪山地区和首都领地地区的气温将急剧下降，牲畜面临危险。





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