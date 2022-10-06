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SBS早新闻（2022年10月7日）

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Published 7 October 2022 at 8:30am, updated 3 hours ago at 8:41am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
Source: SBS

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Published 7 October 2022 at 8:30am, updated 3 hours ago at 8:41am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
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泰国早教中心突发枪击案超30人死亡；

所罗门群岛禁止境内设外国军事基地；

未来数天悉尼仍将继续迎来大雨天气；

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