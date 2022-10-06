SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年10月7日）Play13:31SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.38MB)Published 7 October 2022 at 8:30am, updated 3 hours ago at 8:41amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS 欢迎点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 7 October 2022 at 8:30am, updated 3 hours ago at 8:41amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS泰国早教中心突发枪击案超30人死亡；所罗门群岛禁止境内设外国军事基地；未来数天悉尼仍将继续迎来大雨天气；Advertisement法国女作家首次获得诺贝尔文学奖。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【对话后浪】《少林足球》“三师兄”做客对话后浪说一口好听的印式中文？多元社区家庭鼓励孩子成为多语言人才【观点】澳联储调息幅度下降 通胀还将持续SBS普通话晚新闻（6/10/2022）