中国车在澳销量首度升至第三

澳大利亚汽车行业的最高机构联邦汽车工业商会（Federal Chamber of Automotive Industries, FCAI）于10月5日发布了今年9月的新车销售数据。





9月共售出93555辆汽车，使今年迄今为止的销售总数达到811130辆，这意味着比2021年同月增长了12.3%。





9月售出的汽车中有23880辆产自日本，20363辆产自泰国，14889辆产自中国。中国产Ute长城汽车和大通LDV T60的销量首次超过日产Navara和马自达的BT-50。





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虽然澳大利亚市场的新车供应出现了改善的迹象，但FCAI的首席执行官托尼·韦伯（Tony Weber）提醒说，随着全球汽车市场从大流行中恢复过来，物流和供应链问题仍然存在。





丰田汽车继续在澳大利亚市场处于领先低位，共售出14852辆，起亚以7290辆紧随其后，其次是马自达（7259辆）、三菱（6784辆）和福特（6635辆）。





丰田Hi-Lux是销量最高的车型，当月售出5170辆。福特Ranger紧随其后，有4890辆。特斯拉的Model Y售出4359辆，排名第三。





值得关注的是，电池电动汽车销售在9月颇为强劲，韦伯表示：“9月份售出的电池电动汽车的数量表明，越来越多的澳大利亚人致力于令他们的交通选择去碳化。”





“2022年9月售出了7247辆电池电动车，比混合动力和插电式混合动力的总和（5141辆）还要多。迄今为止，已售出21771辆电池电动车。虽然电池电动汽车的总体市场份额仍然很低（2.7%），但有一个明显的市场趋势，那就是零排放技术。”





此前，联邦政府呼吁就电动汽车讨论文件提交意见。





韦伯表示：“汽车制造商们对这份讨论文件的发布感到鼓舞。澳大利亚实现轻型交通工具去碳化的途径很复杂，需要一个整体的政策框架。这份文件涉及许多需要解决的问题。”





“政策目标是降低排放，我们期待着向政府提供关于如何引导这一途径的实际指导。”





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