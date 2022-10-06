澳洲哪些职业最缺人？年度技能优先名单公布

根据国家技能委员会（National Skills Commission）的一份最新报告，澳大利亚正面临着“惊人”的技能短缺。





据该委员会周四（10月6日）发布的年度技能优先名单（Skills Priority List），目前有286个职业存在全国性的短缺，而2021年为153个，近乎翻倍。这意味着澳大利亚所有行业中有近三分之一的行业正面临着严重的工人短缺问题。





技能优先名单还显示，目前注册护士、软件工程师和老年与残疾人护理人员的需求量最大，建筑经理、儿童保育员和汽车修理工也在前列。





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名单中新增的职业包括牙医、儿科医生、外科医生、专业护士、重症监护和急救医学专家。





中小学及特殊教育的教师也在名单之中。





周四的报告指出，在前20大职业中，超过一半的职业面临严重的劳动力短缺。根据该报告，在截至2022年8月的一年里，职位空缺增长了40%以上，达到30.9万个职位。





技能短缺已成为10月25日联邦预算中的一个重大话题，技能与培训部长布伦丹·奥康纳（Brendan O'Connor）表示：“短缺职业的猛增强化了应对这个问题的必要性。”





他将于周五在墨尔本会见来自各州的部长们讨论一项五年拨款37亿元的协议。





联邦政府表示，澳大利亚的技能短缺问题在经合组织国家中排名第二。





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