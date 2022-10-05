朝鲜弹道导弹飞跃日本 引发国际强烈关注

本周二，朝鲜向日本上空发射了一枚弹道导弹，日本当局警告民众躲避。





这次发射是针对最近美国、韩国和日本之间的联合军演而进行的热身演习的一部分，而该导弹在落入太平洋之前似乎飞越了日本领土。





西澳大学朝韩研究副讲师凯莱布·凯尔索-马什（Caleb Kelso-Marsh） 表示，这是朝鲜信心增强的标志。



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日本如何回应

防卫大臣滨田靖一表示日本希望在朝鲜反复发射导弹的情况下加强其防御能力，并称不排除任何选择，包括进行反击。





但滨田靖一说，日本在报复或回应朝鲜方面的能力有限。





东京方面表示没有采取任何措施来击落导弹。



Japan’s Defence Minister Yasukazu Hamada said Japan wouldn't rule out any options, including counterattack capabilities, as it looks to strengthen its defences in the face of repeated missile launches from North Korea. Source: Getty / Kevin Dietsch 日本政府警告北部地区民众躲避并停止了部分列车的运行。





日本首相岸田文雄在东京对记者说，朝鲜的行动是“野蛮的”，并表示政府将继续收集和分析信息。





这是自2017年以来第一枚横向发射的朝鲜导弹，东京方面表示，其4600公里的射程可能是朝鲜试飞的最远距离，此类导弹更多时候是被发射至高空，以避免飞过邻国。





“朝鲜的一系列行动，包括其反复试射导弹，威胁到日本、地区和国际社会的和平与安全，对包括日本在内的整个国际社会构成严峻挑战，”日本内阁官房长官松野宏一（Hirokazu Matsuno）在新闻发布会上说。



国际关系

North Korea on Tuesday fired a ballistic missile over Japan for the first time in five years. This photo distributed by the North Korean government shows what was said to be the test launch of a missile in Pyongyang, in 2017. Source: AAP / 朝鮮通信社/AP 凯尔索-马什说，朝鲜和日本之间的关系目前相当分裂，就像与世界上许多国家一样。





他指出，发射这枚导弹是为了报复上周美韩日三边反潜演习而展示实力。





作为该演习的一部分，一艘美国航母自2017年以来首次在韩国停靠。





凯尔索-马什说，朝日关系目前相当冷淡。





“这种关系并不是特别牢固，因为朝鲜曾被日本殖民，”他说。





“朝鲜当然仍将日本与美国一起视为其主要敌人之一。”



世界其它地区应该关切吗？

凯尔索-马什警告说，仅仅因为这种力量的展示在全世界越来越多，并不意味着它们应该被淡化。





“我会说我们应该永远保持关切，”他说。





“"我认为最容易的事情是，因为它变得越来越有规律，所以人们开始渐渐不再关注它。但现实情况是，这相当令人担忧，尤其是朝鲜在这些努力中似乎变得越来越不稳定，而他们正在做的事情更不可预测且最令人担忧，所以你绝对应该关切。”



Caleb Kelso-Marsh Associate, lecturer in Korean studies at the University of Western Australia. Source: Supplied 凯尔索-马什指出，这枚导弹是朝鲜在十天内发射的第五枚导弹，这种活动的频率只会越来越高。





九月，朝鲜通过了一项法律，正式确立其核武器政策。





凯尔索-马什说，最令人担忧的是，这些法律允许进行先发制人的打击。





“我认为大多数有核国家理论上不会使用核武器，除非是为了报复，但朝鲜这项法律的一部分是允许进行先发制人的打击，”他说。





韩国国会议员上周表示，朝鲜已完成核试验的准备工作，可能会在本月中国共产党全国代表大会和11月美国中期选举之间的某个时间进行核试验。



日益紧张的全球局势

华盛顿方面对朝鲜近期的一系列导弹试射反应相对低调。美国正关注乌克兰战争以及其它国内和国外危机，但美军已在该地区加强了武力展示。





凯尔索-马什说，朝鲜的导弹试验、乌克兰局势以及围绕中国的担忧，共同创造了一个动荡的全球局势。





“朝鲜非常积极且直言不讳地支持俄罗斯在乌克兰的所作所为。地缘政治环境正在发生相当显著和迅速的变化，这种不稳定也确实构成了一种风险，”他说。



韩国发表意见

韩国总统尹锡悦称这次试验是“鲁莽的”，并表示这将引起韩国军方、其盟国和国际社会的果断反应。





虽然韩国参加了与美国和日本的联合军事活动，但凯尔索-马什说，朝韩关系比大多数人想象的要牢固。





他说：“从一个局外人的角度来看，有这样一种误解，即朝鲜和韩国是死敌，有一种朝鲜随时可能攻击韩国的感觉，但这可能与事实相去甚远。”





“至少从朝鲜的角度来看，他们仍然将韩国视为失散多年的兄弟，但被美帝国主义迷惑或洗脑，因此韩国根本不是朝鲜的敌人。”





“更正确的说法是，朝鲜视美国为敌人，认为美国试图洗脑并在某些方面对韩国进行殖民。”





- With AAP.





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