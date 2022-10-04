【正在行动】澳储行连续第六次加息 对您的生活有什么影响？

在周二的月度会议之后，澳大利亚储备银行将官方现金利率提高25个基点至2.6%，这已经是连续第六次加息。





从2020年11月至今年5月，官方现金利率处于仅0.1%的创纪录低位。此后，储行开始了加息的步伐。





根据金融产品比较网站RateCity的估计，如果贷款机构像预期一样，也将利率相应上调0.25个百分点，自今年5月以来，拥有50万澳元抵押贷款的人每月需要为房贷多支付超过600澳元——而本次利率上调则直接使得月度还款额增长74澳元。





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而对于背有75万澳元贷款的家庭而言，自加息开始以来，每月的平均还款额需要多支付1030澳元。





利率上升也将影响到那些希望买房的人的借贷能力。





RateCity预计，由于近期利率的上升，平均每个人的最大借贷能力已经缩水20%，降幅平均为13.45万澳元。





而对于在现金利率地点入市的房主来说，当住房贷款的固定利率期限结束时，要么恢复到浮动利率——这通常是一个高于平均水平的利率范围；要么再次选择固定利率，但不幸的是，固定利率将不会像上次那样低。





有分析称，无论房主做出什么决定，都将进入一个更高的房价范围。





储行行长菲利普·罗伊（Philip Lowe）在一份声明中说，需要这样的加息来遏制三十多年来最快的通货膨胀率。





“与大多数国家的情况一样，澳大利亚的通胀率太高。全球因素占了大部分原因，但是相对于经济能力的强劲国内需求也起到了作用。”





他表示：“储行董事会致力于让通胀随着时间回到2-3%的目标区间。今天的加息将有助于实现这个目标，未来还可能进一步加息。”





新南威尔士大学经济学教授理查德·霍顿（Richard Holden）在《澳大利亚金融评论报》上撰文表示，储行放缓加息幅度，短期来看，是因为澳大利亚的通胀问题没有美国、英国和欧洲大部分地区严重。此外，与美国不同，澳大利亚的浮动利率或短期固定利率抵押贷款比例更高，这意味着澳洲家庭对加息会更加敏感。





而中期来看，由于澳大利亚的劳资关系结构，澳人实际工资增长更慢，应对对通货膨胀的压力比其他国家更为滞后。





听友赵先生表示，在过去的几十年里，2.6%的现金利率并不是一个高值。但人们的确面对生活成本成倍增长的问题，而这是大环境下各种因素综合作用的结果。





听友陈先生表示，连续六次加息与通胀水平相关。他认为，与80年相比，生活成本上涨了约200%。





听友罗女士表示，加息对于富裕群体影响不大，但会影响收入水平较低群体的日常生活。





在节目中，听友们还就加息的原因、资本主义国家经济规律、现在与过去的对比等话题发表了看法。请您点击收听详细内容。





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