【正在行动】新冠感染隔离期缩短 “政府应该公开卫生建议”

从9月9日本周五开始，政府对没有症状的新冠感染者的隔离要求将从7天缩短为5天。国内航班将不再要求民众佩戴口罩。





有专业人士对此举表达了担忧，澳大利亚医学协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）呼吁总理公布提供给全国内阁的卫生建议。在SBS普通话《正在行动》热线节目中，一些听友也认为政府应该公布卫生建议。



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墨尔本大学人口与全球健康学院院长南希·巴克斯特（Nancy Baxter）教授、悉尼新南威尔士大学全球生物安全教授C·雷纳·麦金太尔（C Raina MacIntyre） 在The Conversation联合撰文表达了对削减新冠防护规定的担忧 。





文章写道，现在的生活远没有达到正常水平。新冠病毒是澳大利亚民众面对的第三大致死因素，今年到目前为止有近12000人死亡。而且有越来越多的证据表明，新冠感染者转为阴性后面临着肺部、心脏、大脑和免疫系统受到长期健康影响的风险。





在现实中，我们现在与新冠病毒共存，没有办法恢复正常。



平衡风险

设定一个合理的隔离时间取决于平衡持续传播对社区的风险和使新冠患者尽快回到工作岗位、学校以及正常活动的好处。7天已经是一种妥协。而目前，新州州长多米尼克·佩洛特（Dominic Perrottet）已在呼吁完全取消感染隔离期。在这种平衡方面，证据是否发生了变化呢？





最近有一些针对奥密克戎变异病毒的疫苗接种者的研究，评估了人们在新冠检测呈阳性后传播病毒的时间和潜在的传染性。这项新的研究显示，约 三分之一 到 二分之一 的感染者在五天隔离期后仍然具有传染性。另一项 研究 显示，三分之二的人在这段时间后仍具有传染性。





因此，在9月1日报告的11734名新增新冠感染者中，至少有3900人在第五天仍然具有传染性。如果脱离隔离，他们可能会感染其他人。





在继续传播的情况下，这可能会导致许多额外的新冠病例，而如果保留7天的隔离期，就不会出现这种情况。





企业会受到什么影响？

强制性隔离给民众和企业带来了压力。但是，随着澳大利亚各地的新冠病例从BA.4/5感染高峰期下降，现在新冠检测呈阳性的人数处于今年的低点。强制隔离对个人和企业造成的压力也正处于2022年的低点。





那么，为什么现在要做出这样的改变呢？也许决策者所希望的是，鉴于我们正在经历由于最近大量的新冠感染而导致传播减少，放松我们的防护不会导致病例立即增加。





在这种自信下，政客们可以在没有明显影响的情况下做出这些改变。他们将继续这样做，直到所有防止传播的缓解措施都消失。这都是战略的一部分，用新州州长的话来说，就是“减少对公共卫生命令的依赖，更多地依赖相互尊重”。仿佛这两个概念是相互排斥的，而不是相互促进的。





不幸的是，再感染是很常见的，我们将在未来面临另一个流行病感染高峰，很可能会在今年年底之前。然后，我们对所有现有保护措施的系统性消除将使下一波感染来得更快，影响更多的人。



应该选择缓解传播

允许相当一部分人在仍然具有传染性的情况下回去工作，并不是解决新冠继续造成的劳动力中断问题的办法。这是因为，由于隔离时间缩短，工作场所和学校的感染率会增加。当我们的下一波感染来临时，这将导致更多的人因为感染新冠或照顾他人而被迫休假，从而违背了改变的最终目的。





而且，正如我们在BA.5变异病毒感染中所了解到的那样——自新冠大流行开始以来，澳大利亚因新冠感染而住院的人数最多——即使在医学上有建议，也不会在撤消后重新实施强制措施。一旦防护措施放松，就没有回头路——这是一条单行道。





保护商业利益和保持经济生产力的最佳方式是使用“疫苗+策略”的措施，尽可能地减少新冠病毒的传播。





在其他缩短隔离时间，然后完全放弃隔离的国家，如英国，传播情况只会恶化，经济影响也会加剧。





取消飞机上的口罩佩戴规定将意味着民众的旅行被新冠打乱的风险更大，同时也意味着机场会因为病毒暴露程度增加而导致机组人员生病而中断工作。





通过减少隔离，从而增加工作场所的传播，这会使工作场所更加不安全。我们必须同时考量民众对安全工作场所的权利与商业的连续性。





转向“一切照旧”的大流行病阶段使我们不必要地处于弱势，最终将更多地扰乱商业。





随着新冠变异病毒的出现，其传染性越来越强，对疫苗的抵抗力也越来越强，再加上隔离和口罩等防护措施的同时取消，我们注定要面对反复出现的、具有破坏性的感染高峰。





我们保持商业连续性的最佳机会不是通往破坏性的“一切照旧”的单行道，而应该是一种分层战略，这包括提高加强疫苗接种率，更安全的室内空气，在公共室内环境中佩戴口罩，以及保持目前对新冠感染者的隔离期规定。





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LISTEN TO 自本周五9月9日开始，新冠感染者的强制隔离期将从7天缩短为5天，国内航班将不再要求民众佩戴口罩。SBS普通话听友表示，政府应该公开卫生建议。 SBS Chinese 07/09/2022 28:40 Play





本文主要参考墨尔本大学人口与全球健康学院院长南希·巴克斯特（Nancy Baxter）教授、悉尼新南威尔士大学全球生物安全教授C·雷纳·麦金太尔（C Raina MacIntyre）在The Conversation联合撰写的 《削减新冠隔离和口罩佩戴的规定，从长远来看，将意味着对企业和健康的更大损害》 一文。





时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。





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