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澳大利亚每日COVID-19要闻：每天估计有3.1万澳人因长期新冠请病假

澳大利亚每日COVID-19要闻（8月26日）：每天约3.1万澳人因新冠长期症状请病假，全球猴痘病例数下降。

AUSTRALIAN FACE MASKS COVID-19

Workers use sewing machines to sew face masks at a Carrum Downs factory in Melbourne. (file) Source: AAP / MICHAEL DODGE/AAPIMAGE

要点
  • 从9月5日起，12岁至17岁群体将可接种基于蛋白质的诺瓦瓦克斯（Novavax）新冠疫苗；
  • 30至39岁的孕妇和哺乳期妇女将可接种第二剂加强针；
  • 上周，美国、西班牙和巴西报告了最多的猴痘病例数。
周五，澳大利亚报告至少62人死于新冠，其中维州25人，新州22人。

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从9月5日起，12至17岁群体将可接种基于蛋白质的诺瓦瓦克斯新冠疫苗；

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澳大利亚国库部与新闻集团报纸共享的数据显示，估计每天有3.1万名澳大利亚工作者因新冠长期症状（long-COVID，又称长期新冠）而请病假。

从9月5日开始，澳大利亚将向5岁以下儿童推广莫德纳（Moderna）的Spikevax新冠疫苗。

家长可在此处了解有关更多信息和
同意书
。然而，目前尚未有疫苗预约。
澳大利亚政府表示，30至49岁的孕妇和哺乳期妇女可以接种第二剂新冠加强针；然而，已接种三剂疫苗的女性患重症的风险非常低。

世界卫生组织在其最新周报中称，猴痘病例数量在连续四周上升后下降了21%。

美国、西班牙、巴西、德国、英国、法国、加拿大、荷兰、秘鲁和葡萄牙报告的猴痘病例数最多。

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Published 26 August 2022 at 4:40pm, updated 2 hours ago at 4:54pm
Source: SBS