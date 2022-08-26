澳大利亚每日COVID-19要闻：每天估计有3.1万澳人因长期新冠请病假

要点 从9月5日起，12岁至17岁群体将可接种基于蛋白质的诺瓦瓦克斯（Novavax）新冠疫苗；

30至39岁的孕妇和哺乳期妇女将可接种第二剂加强针；

上周，美国、西班牙和巴西报告了最多的猴痘病例数。

周五，澳大利亚报告至少62人死于新冠，其中维州25人，新州22人。





点击 此处 ，查看澳大利亚最新的COVID-19新病例、住院人数和致死人数趋势。



从9月5日起，12至17岁群体将可接种基于蛋白质的诺瓦瓦克斯新冠疫苗；





Advertisement

澳大利亚国库部与新闻集团报纸共享的数据显示，估计每天有3.1万名澳大利亚工作者因新冠长期症状（long-COVID，又称长期新冠）而请病假。





从9月5日开始，澳大利亚将向5岁以下儿童推广莫德纳（Moderna）的Spikevax新冠疫苗。





家长可在此处了解有关更多信息和 同意书 。然而，目前尚未有疫苗预约。



澳大利亚政府表示，30至49岁的孕妇和哺乳期妇女可以接种第二剂新冠加强针；然而，已接种三剂疫苗的女性患重症的风险非常低。





世界卫生组织在其最新周报中称，猴痘病例数量在连续四周上升后下降了21%。





美国、西班牙、巴西、德国、英国、法国、加拿大、荷兰、秘鲁和葡萄牙报告的猴痘病例数最多。





查看各州和领地COVID-19检测点：





若您快速抗原测试呈阳性，可在此登记：





在 SBS新冠信息专页



阅读以您的语言发布的新冠新闻和信息。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



