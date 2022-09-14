【正在行动】57年内16次访问澳洲 “我”心目中的伊丽莎白二世女王

曾16次踏上澳洲土地的英女王伊丽莎白二世于上周辞世。



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文章写道，虽然伊丽莎白二世女王逝世后的正规程序和仪式的焦点会集中在伦敦和英国，但毫无疑问，许多澳大利亚人将热切地关注这一事件。





女王喜欢澳大利亚和澳大利亚人。她在位期间曾16次来到澳洲。1952年，当她得知她的父亲已经去世，自己成为女王时，她正在前往澳大利亚海岸的路上。



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她对澳大利亚的访问——从1954年的第一次到2011年的最后一次——是澳大利亚人与他们的君主和君主制之间不断变化的关系的一个缩影。





一个热情的国家





女王1954年对澳大利亚的访问发生在被历史学家本·皮姆洛特（Ben Pimlott）描述为“英国神道教（British Shintoism）”时代的时期。在英国和英联邦，对王室的尊重是最重要的，许多澳大利亚人对他们的女王充满了热情。





1954年2月3日抵达悉尼的农场湾（Farm Cove）后，伊丽莎白二世成为第一个踏上澳大利亚土地的英国君主。王室访问持续了近两个月，日程安排非常紧凑，访问了除北领地以外的每个州和领地。





在访问期间，女王问候了7万多名退役军人、出席了许多民间招待会、为堪培拉的澳大利亚议会揭幕。她的随行车队吸引了大量人群围观。这次旅行中，伊丽莎白二世女王乘坐飞机飞行了10000英里，地面行程达2000英里——包括207次乘车和乘坐指定的皇家火车。





据估计，有多达75%的澳洲人在女王的澳洲之行中看到了女王和菲利普亲王。





没有哪位澳大利亚总理曾有过如此规模的接待，或接触过如此多的国民。





一个“新”而繁荣的国家





在女王1954年和1963年的两次访问中，为女王展示的澳大利亚被描绘成从一个小的殖民地定居点变成了一个繁荣的经济体，“骑在羊背上”走向繁荣。





女王看到了无尽的剪羊毛、冲浪狂欢、砍伐木材、努力工作的场景以及学童的大规模舞蹈和歌唱表演。联邦和州的政要、市长和来自不同政治派别的民间领袖争相与她见面；全国花店的鲜花都几乎售卖一空，有些害羞、紧张的学童在存有敬畏之心的父母催促下轻轻走近女王向她献花。





在早期访问澳洲的过程中，澳大利亚原住民被保持在一个谨慎的距离。除了展示回旋镖和投掷长矛外，女王最接近体验澳大利亚原住民文化的活动是艺术委员会芭蕾舞团表演的名为“Corroboree”的芭蕾舞，其中没有原住民舞者，而是脸部涂黑的舞者。





在1970年的访问中，女王目睹了詹姆斯·库克船长到伯塔尼湾（Botany Bay）的重演，在表演中，库克和他的船员“用一排火枪射击来回应原住民的抵抗”。





到1973年，澳大利亚原住民在皇家行程中被赋予了更重要的角色。原住民演员本·布莱克尼（Ben Blakeney，Bennelong的后裔之一）在悉尼歌剧院的开幕式上举行了正式的欢迎仪式，而当时名不见经传的演员大卫·古皮利（David Gulpilil）也是表演仪式舞蹈的人之一。



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被邀请的客人，而不是土地的统治者





早在1963年的访问行程中，全澳范围内的皇室热情就已经有些减弱。1963年的访问期间，聚集的人群和公共活动的规模都有所缩小。当时任总理罗伯特·孟席斯（Robert Menzies）用现在著名的一句话讨好女王，说到“我只是看到她经过就开始爱戴她，至死不渝”，随之而来的是不少人感到脸红（包括女王自己），那也反映出许多澳大利亚人对公开展示和不问青红皂白的敬意表达越来越感到尴尬。





尽管如此，孟席斯在公众面前表现出的热情使他不久后就被授予了“蓟花勋章（The Order of the Thistle，一种古老和高贵的勋章）”，这一殊荣肯定会让后来的一些总理们羡慕。





1977年的银禧年访问和1988年的澳大利亚建国200周年访问，也许标志着皇室旅行作为公开庆祝澳大利亚与英国关系的时期的结束。这种新的访问方式将君主定位为一个独立、现代和多元文化国家的受邀客人。





在1986年的第10次访问中，女王回来签署了《澳大利亚法案》，该法案结束了英国为澳大利亚制定法律的能力。





她作为我们的主权者的角色巧妙地从剪彩和宣布议会开幕转变为签署文件，这些文件慢慢地、逐步地促成了澳大利亚与英国和王室的关系的切断。





共和制问题





到1992年的第12次访问时，女王访问澳大利亚的费用越来越受到公众的审视，他们对王室基本上感到漠不关心。当时的总理保罗·基廷（Paul Keating）与其说是一个沉醉于看到他的君主“路过”的机会的领主，不如说是一个在引导女王穿过人群时不假思索地将自己的手放在女王的背部和腰部，做出冒犯君主行为的人。





女王在她最后一次访问我们的海岸时明确表示，澳大利亚是否应该成为一个共和国，由其本国公民决定。她在得知1999年共和制公投的结果后发表的官方声明证实了这一点。





声明写道：“我一直明确表示，澳大利亚君主制的未来是一个由澳大利亚人民决定的问题，而且只能由他们通过民主和宪法手段来决定。……当然，无论结果如何，我和我的家人都会保留我们对澳大利亚和各地澳大利亚人的深厚感情。”





在她生命的最后几十年里，女王持续受到许多澳大利亚人的爱戴。她的受欢迎程度似乎与澳大利亚人对本国政治领导人的不满情绪的增加相一致：前总理马尔科姆·特恩布尔和朱莉娅·吉拉德正确地意识到，任何关于澳大利亚改为共和制的讨论都必须等到伊丽莎白二世女王辞世之后。





伊丽莎白二世女王在位七十年，她对澳大利亚的访问是澳大利亚与王室关系变化的标志，也是其自身殖民历史和国家认同的标志。





几乎可以肯定的是，我们不太可能再看到伊丽莎白二世女王那样的坚毅、忠诚、尽职、最受珍视和钦佩的 “荣光女王”（Glorianas）的统治。





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LISTEN TO 英女王伊丽莎白二世在位期间曾16次来到澳大利亚。 SBS Chinese 14/09/2022 29:43 Play





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