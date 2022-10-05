mycar推出R牌 助曾受车祸创伤的司机重新上路

一项新的研究显示，绝大多数澳大利亚人都曾以某种方式受到道路事故的影响，mycar如今推出了新的R牌，以帮助那些曾亲身经历或目睹车祸的人重新开车上路。





数据显示，几乎有一半（43%）的澳大利亚人在车祸后的某个时候失去自信，大约四分之三（73%）的人曾因道路事故而受到影响。





更令人担忧的是，对于超过五分之一（21%）的澳大利亚人来说，在发生交通事故后，可能需要约两个月甚至远超六个月的时间才能重新找回安心驾车的感觉。





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为了强调从道路创伤中恢复的重要性，并帮助澳大利亚人更有信心地重握方向盘，mycar Tyre & Auto推出了Return Plates（R牌）倡议，这是第一个识别在遭受创伤后或长期不驾车后重新上路的司机的牌子。





R牌的目的是鼓励其他道路使用者的同理心，因此重新开始开车的司机所感到的压力将更小，得以有充分的时间和空间来恢复。





由mycar Tyre & Auto进行的新研究表明，三分之二的澳大利亚人（66%）在学习驾驶时，如果他们的汽车上有明显的P牌或L牌，就会觉得在路上开车时更安全，因为他们觉得其他司机（68%）知道要给他们一些空间。





除了在车辆上张贴R牌外，其二维码还将司机与当地和全国的专业支持服务联系起来，使他们随时可以获得帮助。





如果您或您认识的人受到道路创伤的影响，可访问mycar.com.au/rplates，预定R牌。





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