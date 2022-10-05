泽连斯基：乌克兰军队在赫尔松取得“迅猛而强有力”的收获

泽连斯基表示，他的部队在乌克兰南部取得了“迅猛而强有力”的收获，本周他们已经从俄罗斯手中夺回了“数十个”村庄。





泽连斯基在社交媒体上发表的每日讲话中说：“乌克兰军队在南部进展得相当迅速而有力。”他补充说，在乌克兰南部和东部已经收复了“数十个定居点”。





泽连斯基列举了赫尔松南部地区的八个定居点。根据俄罗斯国防部周二公布的地图，莫斯科军队面对乌克兰军队的全面反攻已经撤退。





Advertisement

他说：“我们的士兵并没有止步于此，把入侵者赶出我们领土指日可待。”





克里姆林宫任命的赫尔松当地官员敦促居民保持冷静，有报道称基辅的部队正在全面进入俄罗斯控制的领土。





莫斯科表示，它已在两周内征召了 20 万人入伍，以帮助加强它在乌克兰东部部署的军队，乌克兰军队最近在东部地区战场取得了闪电般的进展。





赫尔松是俄罗斯二月入侵后被占领的首批地区之一，但乌克兰军队最近加速了长达一个月的攻势以夺回这一地区。



READ MORE 【观点】世界围绕能源供给重新组合

莫斯科任命的赫尔松地区副领导人斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）说：“我们的大炮和战斗机正在打击进入俄罗斯主权领土的敌军。”





“没有理由恐慌，”他在社交媒体上对黑海地区的居民说。





俄罗斯国防部周二公布的地图显示，俄罗斯军队失去了很大一部分它控制的赫尔松地区的领土。





据报道，乌克兰在赫尔松地区的进展是对克里姆林宫上周声称正式吞并了这个富饶的农业地区的威胁，这个地区的战前人口约100万。





据俄罗斯新闻机构和未经证实的社交媒体报道，身份不明的部队袭击了占领区的俄罗斯部队和官员，而乌克兰部队则摧毁了河上的桥梁，使俄罗斯部队面临困境。





据估计，该地区约80%的地区处于俄罗斯的控制之下。





斯特雷穆索夫在信息中说：“是的，可以在远处听到爆炸声，但并不频繁。”





下周一的联合国会议





联合国大会呼吁下周一召开紧急会议，讨论俄罗斯宣布的吞并。





外交消息人士周二表示，俄罗斯上周在安理会否决了对俄罗斯吞并乌克兰四个地区进行谴责的议案后，193个联合国成员国将在会议上讨论目前正在准备中的一项关于吞并的决议。





乌克兰经济萎缩





与此同时世界银行表示，乌克兰的经济今年预计将萎缩35%，因为入侵已使数百万人流离失所。





报告称，在莫斯科入侵后，乌克兰的经济“因生产能力的破坏、农业用地的破坏和劳动力供应的减少而伤痕累累”。





乌克兰央行行长舍甫琴科（Kyrylo Shevchenko）周二宣布，他因健康原因辞职。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



