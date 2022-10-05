恶劣天气将袭新州，洪水灾区又临危险

气象预报说，新州未来一系列极端天气带来的数天降雨意味着许多水库有可能会爆发洪水。

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Credit: AAP / NSW Police

气象预报警告说，随着多个天气系统经过新州上空，已经饱和的水库地区会出现连续几天的强降雨，发生大范围洪水的风险很高。

本周三个连续的降雨系统将给澳大利亚东部大片地区带来大雨，新州内陆部分地区已经普降阵雨和雷雨。

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气象局局长纳拉莫尔（Narramore）周二表示：“这次降雨可能会导致新州许多河流洪水泛滥。”

他说，最近几周经历过洪水的社区面临着更高的风险。

气象局发出这一警告时，新州进入了连续第三个拉尼娜季节（La Nina）。

本周三，Riverina 西部，Central West Slopes 以及Plains地区预计会出现大雨和雷雨天气，并有可能引发山洪，同时一个低压槽将降雨带到新州内陆地区。

相关方面对新州西部大部分地区发出了强降雨警报，包括中北部的 Nyngan 到维州边境附近的 Deniliquin，中西部的 Broken Hill。

洪水预警的内陆城镇包括 Deniliquin、Griffith、Hay、Tibooburra、Cobar、Bourke、Broken Hill、Wentworth 和Brewarrina。

预计将发生六小时的大范围降雨，总量为30-40毫米，部分地区降雨量高达60毫米。
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Credit: AAP / JASON O’BRIEN/AAPIMAGE
气象局预计 24 小时内雨量计将收集到50-70 毫米的降雨量，部分地区的降雨量将达到 100 毫米。

Macquarie、Hunter、Sydney、Illawarra、Batemans 和 Eden 海岸预计在周三有危险的大浪。

相关方面敦促人们远离靠近巨浪的区域，行船者应考虑改变航程或在较浅水域通过。

纳拉莫尔说，从周四晚上到周五，第二个低压槽将使昆州到维州南部出现强降雨。

第三个降雨系统将在周六和周日席卷昆州南部、新州和维州东部。

相关方面对许多内陆水库区都发布了洪水警报，包括Namoi、Macquarie、Bogan、Lachlan、Murrumbidgee、Murray、Edward、Culgoa、Birrie、Bokhara、Warrego、Paroo、Barwon、Darling 和 Snowy 河。

与此同时，相关方面还对靠近海岸的河流发布了洪水监测预警，包括 Hunter、Hawkesbury 和 Colo 以及Wollombi Brook的轻度至中度洪水，预计周末洪水会有所上涨。

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Published 5 October 2022 at 11:46am, updated 32 minutes ago at 12:12pm
Presented by Li Hua
Source: SBS