恶劣天气将袭新州，洪水灾区又临危险

气象预报警告说，随着多个天气系统经过新州上空，已经饱和的水库地区会出现连续几天的强降雨，发生大范围洪水的风险很高。

本周三个连续的降雨系统将给澳大利亚东部大片地区带来大雨，新州内陆部分地区已经普降阵雨和雷雨。





气象局局长纳拉莫尔（Narramore）周二表示：“这次降雨可能会导致新州许多河流洪水泛滥。”





他说，最近几周经历过洪水的社区面临着更高的风险。





气象局发出这一警告时，新州进入了连续第三个拉尼娜季节（La Nina）。





本周三，Riverina 西部，Central West Slopes 以及Plains地区预计会出现大雨和雷雨天气，并有可能引发山洪，同时一个低压槽将降雨带到新州内陆地区。





相关方面对新州西部大部分地区发出了强降雨警报，包括中北部的 Nyngan 到维州边境附近的 Deniliquin，中西部的 Broken Hill。