恶劣天气将袭新州，洪水灾区又临危险

气象预报警告说，随着多个天气系统经过新州上空，已经饱和的水库地区会出现连续几天的强降雨，发生大范围洪水的风险很高。
本周三个连续的降雨系统将给澳大利亚东部大片地区带来大雨，新州内陆部分地区已经普降阵雨和雷雨。
Advertisement
气象局局长纳拉莫尔（Narramore）周二表示：“这次降雨可能会导致新州许多河流洪水泛滥。”
他说，最近几周经历过洪水的社区面临着更高的风险。
气象局发出这一警告时，新州进入了连续第三个拉尼娜季节（La Nina）。
本周三，Riverina 西部，Central West Slopes 以及Plains地区预计会出现大雨和雷雨天气，并有可能引发山洪，同时一个低压槽将降雨带到新州内陆地区。
相关方面对新州西部大部分地区发出了强降雨警报，包括中北部的 Nyngan 到维州边境附近的 Deniliquin，中西部的 Broken Hill。
洪水预警的内陆城镇包括 Deniliquin、Griffith、Hay、Tibooburra、Cobar、Bourke、Broken Hill、Wentworth 和Brewarrina。
预计将发生六小时的大范围降雨，总量为30-40毫米，部分地区降雨量高达60毫米。
气象局预计 24 小时内雨量计将收集到50-70 毫米的降雨量，部分地区的降雨量将达到 100 毫米。
Credit: AAP / JASON O’BRIEN/AAPIMAGE
Macquarie、Hunter、Sydney、Illawarra、Batemans 和 Eden 海岸预计在周三有危险的大浪。
相关方面敦促人们远离靠近巨浪的区域，行船者应考虑改变航程或在较浅水域通过。
纳拉莫尔说，从周四晚上到周五，第二个低压槽将使昆州到维州南部出现强降雨。
第三个降雨系统将在周六和周日席卷昆州南部、新州和维州东部。
相关方面对许多内陆水库区都发布了洪水警报，包括Namoi、Macquarie、Bogan、Lachlan、Murrumbidgee、Murray、Edward、Culgoa、Birrie、Bokhara、Warrego、Paroo、Barwon、Darling 和 Snowy 河。
与此同时，相关方面还对靠近海岸的河流发布了洪水监测预警，包括 Hunter、Hawkesbury 和 Colo 以及Wollombi Brook的轻度至中度洪水，预计周末洪水会有所上涨。
SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。
关注更多澳洲新闻，请在Facebook上关注SBS Mandarin，或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司。
READ MORE
朝鲜弹道导弹飞跃日本 引发国际强烈关注