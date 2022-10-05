RBA六度加息，您的房贷还款额将上涨多少？

澳大利亚储备银行（RBA）已将官方现金利率提高至九年来的最高水平。





储备银行周二宣布把现金利率提高25个基点至2.6％。





这是储备银行连续第六个月提高利率，目前官方现金利率处于2013年7月以来最高水平。





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核心通货膨胀率为4.9%，这仍然远远高于储行2%至3%的目标范围。





储行行长菲利普·罗伊（Philip Lowe）表示，周二的加息将有助于实现这一目标，“在未来一段时间内可能需要进一步加息”。





他在一份声明中说：“今天的进一步加息将有助于在澳大利亚经济中实现更可持续的需求和供应平衡。这对于令通货膨胀回落是必要的。”



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加息将如何影响抵押贷款持有人？

在连续六个月加息后，澳大利亚人平均要比去年同期多支付数百澳元的抵押贷款还款额。





在2020年11月至今年5月之间，澳大利亚的官方现金利率处于仅0.1%的历史最低水平。





根据金融比较网站Canstar的数据，如果0.25个百分点的增长全部转嫁给抵押贷款持有人，那么贷有30年以上50万澳元贷款的人，预计月度还款额将增加78澳元。在过去六个月中，他们的月度还款总额增加了730澳元。





对于背有75万澳元抵押贷款的人来说，最新一次加息使他们的月还款额增加了117澳元。他们预计将比5月利率上升前多支付1096澳元。





澳大利亚金融经纪人协会的总经理怀特（Peter White）说，考虑贷款再融资（Refinancing ）的借款人应该考虑在未来几个月减少他们的可支配支出，因为贷款人在评估信用额度时将其纳入考虑范围。





他在一份声明中说：“请注意，贷方不是按照目前的利率来评估你，而是按照大约高出3%的利率来评估你，因为他们考虑到了未来的上涨。”





“这意味着对于许多人来说，要满足再融资的标准，他们必须能够满足利率约5%至7%的还款额——今天之后可能会更高——高于他们当前抵押贷款获批时的利率。”





“根据贷款金额的不同，这可能相当于每月高出2000多澳元。”



为什么加息幅度比前几个月小？

四大银行中的三家——西太银行、国民银行和澳新银行——曾预测10月份的现金利率延续过去五个月的趋势、上升0.5个百分点。





但储行董事会宣布，它将只提高0.25个百分点。





罗伊指出，储行已经“在短时间内大幅提高了现金利率”。





他说：“考虑到这一点，董事会决定本月将现金利率提高25个基点，因为它评估了澳大利亚的通货膨胀和经济增长的前景。”





国库部长吉姆•查默斯（Jim Chalmers）说，这对许多房主来说不会是一个安慰。





他周二在堪培拉对记者说：“仅仅因为这比许多人预期的要少一点，仅仅因为这与我们在世界各地看到的情况一致，它不会使澳大利亚人更容易在家庭预算中找到空间来满足日益增长的抵押贷款的成本。”





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