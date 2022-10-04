澳储行再加息25个基点 官方现金利率升至九年来最高

储备银行连续第六次加息，令官方现金利率达到了九年来高点——2.6%。

RBA

Source: AAP

储备银行在周二的月度会议后提高官方现金利率25个基点，这是连续第六次加息。

储行行长菲利普·罗伊（Philip Lowe）在一份声明中说，需要这样的加息来遏制三十多年来最快的通货膨胀率。

“与大多数国家的情况一样，澳大利亚的通胀率太高。全球因素占了大部分原因，但是相对于经济能力的强劲国内需求也起到了作用。”

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他表示：“储行董事会致力于让通胀随着时间回到2-3%的目标区间。今天的加息将有助于实现这个目标，未来还可能进一步加息。”

自储行5月开始加息以来，一个背有25年期50万澳元抵押贷款的家庭每月还款额增加约687澳元。前五次加息幅度均为50个基点。

储行选择了较小的涨幅，这表明对今年晚些时候通胀达到顶峰并在2023年初开始缓解持乐观态度。

根据官方统计，澳大利亚的总体通胀率预计将在12月季度达到7.8%的峰值，随后在明年初有所缓解，此前6月季度的通胀率上升到6.1%。

罗伊博士在周二表示：“明年通胀率的预期放缓，这反映了全球供应方面问题的持续解决、最近一些大宗商品价格的下降及利率上升的影响。”

“中期通胀预期仍然很稳定，重要的是保持这种状态。”

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Published 4 October 2022 at 2:42pm, updated an hour ago at 3:10pm
Source: SBS