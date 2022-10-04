政府担心经济衰退，它是如何影响利率和生活成本的

国库部长查默斯表示，主要经济体的衰退风险现在已经从“有可能变为很可能”，但一些著名经济学家表示，澳大利亚在未来几个月的表现可能会好于大多数国家。





查默斯表示，高通货膨胀率将继续给许多澳大利亚人的生活成本带来更大压力。





查默斯在接受澳大利亚金融评论报采访时说： “如果你环顾世界，即使在一些通货膨胀已经脱离高峰的国家，按照历史标准来看，它仍然非常高。所以在生活成本方面，我们根本还没有走出困境”。





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“全球环境现在充满危险和困难。即使在最近一两个月，全球局势也在急剧恶化。在我们最密切关注的许多主要经济体中，经济衰退的可能性已经从有可能变为很可能。”





那么究竟什么是经济衰退，澳大利亚是否可能发生经济衰退，这对未来几个月的利率和生活成本意味着什么，澳大利亚人可以做些什么准备？





为什么所有东西都出现通货膨胀，为什么这会导致经济衰退？





当前的通胀环境是多种因素造成的，比如新冠病毒期间的经济刺激措施以及全球供应面临的挑战导致价格飙升，比如乌克兰战争推高了石油、小麦和基本金属的价格，还有工商企业提高价格以弥补损失。



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为了对抗通胀，澳大利亚储备银行 (RBA) 等中央银行一直在努力通过加息来平抑需求以缓解价格压力，同时又不让家庭和企业大幅缩减支出使经济陷入衰退。





衰退通常的定义是实际的国内生产总值（GDP）连续两个季度出现负增长。





根据这个定义，自1990年代初以来，澳大利亚已经有29年没有出现衰退，澳大利亚储备银行将这段时间描述为“非同寻常”。





储备银行说：“大多数发达经济体通常平均每七到十年就会出现一次衰退。”





澳联储表示，在经济衰退期间，家庭支出和企业投资水平往往较低，而无法偿还贷款的家庭和企业数量以及倒闭的企业数量“异常高”——这两个因素显著提高了失业率。



Credit: AAP / FLAVIO 澳大利亚会即将陷入衰退吗？





一些澳大利亚经济学家表示，虽然在通胀上升、能源短缺和金融市场波动加剧的推动下，世界某些地区可能出现衰退，但在澳大利亚却不太可能。





澳联储现在预计2022年GDP将增长3.25%，2023年和2024年将分别增长1.75%，低于三个月前的预测。





预计对劳动力的强劲需求将使目前处于非常低的3.5%的失业率在2022年底下降至3.25%，也低于之前的预测。





西太平洋银行首席经济学家埃文斯（Bill Evans）表示，我们有可能会在2023年看到几个负增长的季度，“这是合理的”。





但他表示，目前失业率非常低，澳大利亚人不应该太担心。





他在接受SBS新闻采访时说：“通常情况下当你进入这样的低迷时期时，失业率会迅速攀升。我们预计明年失业率将升至4.2，但由于它来自如此低的基数，大多数人会保住工作。”





毕马威首席经济学家亨特（Sarah Hunter）同意这一观点尽：管全球形势可能仍然不稳定，但澳大利亚比大多数国家处于更好的位置。





亨特说：“这里发生衰退的可能性低于其他地方。”





“虽然短期内情况可能会变得更加困难，但从国内生产总值和就业数据中可以清楚地看出，从疫情中强劲复苏意味着经济比大多数其他国家更能经受住这场风暴。”





CommSec首席经济学家詹姆斯（ Craig James） 认为，对澳大利亚可能出现衰退的预测“有点悲观”。





他说：“在 COVID 出现之前，我们正处于创纪录的经济扩展之中。虽然世界其他地区经历了衰退，但自1990年代以来，我们设法避免了衰退。”





詹姆斯说，澳大利亚的情况与许多其他国家不同:“通货膨胀没有那么高，我们的就业市场状况良好，我们的公司利润也创下历史新高，公司在资产负债表方面处于非常非常好的位置，能够处理在任何情况下。”





“我们的通胀当然没有世界其他地区那么高。这可能意味着世界其他地区必须将利率提高到更高的水平才能控制通胀。”





澳大利亚人还面临多少次加息？





许多澳大利亚人更担心的是利率上升将导致经济放缓，自5月以来，澳大利亚央行已连续五次加息，预计今天将再次加息。





根据澳大利亚统计局的数据，澳大利亚8月份的年通货膨胀率为6.8%，低于7月份的7%。澳联储表示，它的目标是通过逐步加息将明年的通胀率降至2%至3%的范围内。





国库部长查默斯表示，政府预计“通胀挑战在好转之前会变得更糟”。





与此同时，经济学家预计通胀将在今年晚些时候达到7.5-8%左右的峰值。





詹姆斯表示，澳大利亚央行可能只需要再小幅加息几次，就能将通胀率降至理想的2-3%水平。





“储备银行表示，就利率而言，我们越来越接近我们想要达到的水平。我们认为利率已经足够高，足以让经济放缓，”他说。





“这是政府和储备银行的预期，我们预计明年通胀会下降。”



一些经济学家建议，利率可能会从 2024 年开始下调。





生活成本会开始下降吗？





不幸的是，经济学家表示，由于供应问题、气候异常和商业利润空间，未来几个月的生活成本压力将持续存在。





亨特说，澳大利亚人应该做好准备，以应对临时燃油消费税削减的解除、食品价格的进一步上涨压力以及另一个拉尼娜夏季的可能性，这可能导致更多的洪水和食品供应链中断。





她说，与往常一样，收入水平较低的人将比其他人遭受更多的痛苦：“社会保障福利领取者，包括老年养老金领取者，可能比大多数人更容易感受到生活成本上涨带来的压力。”





谈到利率，她说澳大利亚人迄今为止“比其他国家的消费者表现得更好”，但她补充说，抵押贷款成本上升的全部影响尚未显现。





埃文斯说，随着澳大利亚人接受了价格上涨的通货膨胀环境，企业意识到他们可以摆脱困境。





“企业现在意识到他们可以提高价格......他们正在利用这一点，”他说。





澳大利亚人可以做些什么来保护他们的财务？





詹姆斯说，随着一系列商品和服务的价格有可能持续上涨，应该想办法来面对。





“就我们每周必须进行的采购而言，燃料是最大的项目之一。有办法通过使用最新的应用程序来最大限度地降低成本，并在看到价格较低时加油。”





詹姆斯补充说，消费者也有权说不：“确保你能得到最好的价格。做你的研究，货比三家，尽可能批量购物。”





“当经济评论员谈论衰退这个词时，你只需要确保你的财务状况良好，这样你就可以控制住你的家庭预算，这样你就可以应对随之而来的任何挑战。”





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