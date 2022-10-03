国际游客在澳大利亚可免费接种COVID疫苗

要点 任何5岁或以上人士在澳洲都有资格获得免费的COVID疫苗

没有医保的人士可以在参与计划的社区药房、联邦和州政府运营的诊所获得疫苗

居民在混合接种疫苗前应咨询医生的意见

悉尼居民杰伊·曼卡德（Jay Mankad）的父母本月将返回印度。在澳洲向移民和留学生的父母重新开放边境后不久，他们便抵澳了。





由于父母准备在下个月回印度，杰伊认为谨慎的做法是在北半球冬季开始之前让他的父母接种第二剂加强针。





他的父母在印度接种了第一剂加强针，但在他们的国家没有推出第二次加强针接种。





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杰伊告诉SBS：“由于年龄的原因，他们感染新冠病毒的风险更高。”





他的父母在澳大利亚有资格接种第二剂加强针，但他们不像澳洲公民和永久居民那样拥有医疗保险。



没有医保的人如何在澳接种新冠疫苗或加强针？

任何5岁或以上人士在澳洲都可以免费接种COVID疫苗。





这包括没有医疗保险的人士、海外游客、国际学生、移民工人和寻求庇护者。





然而，为这一群体找到一个疫苗接种诊所可能具有挑战性。





杰伊说，他被几个全科医生和药房拒之门外，最后只能通过不停打电话试探和确认。





“我们不知道该去哪里，”杰伊补充道。



Rachana Oza says there is conflicting information for overseas parents wanting to vaccinate in Australia. Credit: Rachana Oza 拉查纳·奥扎（Rachana Oza）的父母在澳大利亚呆了八个月后，最近回到了印度的家中，她说“海外游客的信息是相互矛盾的”。





拉查纳说：“有些人被他们的全科医生拒之门外，而我的全科医生却非常乐意接种疫苗。”





“我认为疫苗的建议和提供方式存在差异，”她补充道。





卫生和老年护理部门告诉SBS，没有医疗保险的人士可以在 “参与的社区药房”接种疫苗。





“也可以通过联邦疫苗接种诊所和州或领地的疫苗接种诊所进行疫苗接种，”该部门表示。





“有很多地方可以免费接种疫苗。 疫苗诊所搜索工具将帮助您找到最佳地点。每个州和领地卫生部门的网站也有更多关于在当地接种疫苗的信息。”



可以混合接种疫苗吗？

杰伊说，他不得不寻求朋友和家人的建议，因为他找不到任何关于混合疫苗的“具体指南”。





澳大利亚国立大学传染病专家桑贾亚·塞纳纳亚克（Sanjaya Senanayake）副教授表示，已经有许多试验研究了不同疫苗的混合接种效果，一般的结论是“这样做是安全的”。





“使用不同的疫苗时，您可能会获得更强的免疫反应和稍强烈的症状。”





“因此，对于COVID而言，混合接种疫苗确实没有问题，”他解释道。





然而，澳洲政府强烈鼓励居民在接种不同的疫苗之前，向他们的医生和医疗服务提供者寻求建议。



游客应该在澳洲接种加强针吗？

塞纳纳亚克教授表示，符合条件的游客应该考虑接种加强针。





“从COVID的角度来看，无论您是访问还是居住在澳洲都没有关系。如果您是易感宿主，COVID就会感染您，”他说。





“我们应该为他们提供疫苗接种机会，因为这将使我们的整个人口受益，”他补充道。





拉查纳说，她很感谢澳洲政府为她的父母提供了一针加强针。





她说：“当移民的年长父母在相当长的一段时间内访问他们时，这是一个持续的担忧。”





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