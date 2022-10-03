普利贝斯克抨击 Optus 数据泄露“极其”缺乏沟通

Optus 受到网络攻击的余波仍在继续，一位联邦部长抨击该电信公司对此次数据泄漏事件没能更加坦诚地面对。





内阁部长普利贝斯克 （Tanya Plibersek） 表示，虽然人们一直按时收到账单，但电信公司没有告诉客户他们的个人信息是否被盗。





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她在接受7频道电视台采访时表示：“一个严重的问题是Optus缺乏与客户和政府的沟通。”





“我认为该公司在与客户沟通方面做得不好，在向政府提供保障人们安全所需的信息方面也同样如此”。





为澳大利亚企业敲响“警钟”





前内政部长安德鲁斯（Karen Andrews）表示，政府对这一事件的反应也并不充分。





虽然她没有否认 Optus 的企业责任，但安德鲁斯表示，政府的回应“非常失败”。





她接受澳广采访时表示：“联邦政府资助了一个名为 IDCARE 的机构，该机构已经准备好并且愿意以及能够帮助那些身份信息被盗的人，这个机构本来可以向 Optus 客户提供建议。”





她说，这次数据泄露事件给澳大利亚所有公司企业敲响了关于数据保护重要性的“警钟”。





在周日的新闻发布会上，阿尔巴尼斯政府的部长严厉批评了Optus没有回应政府提出的要它提供相关信息的要求，政府提出这一要求是要保护近 1000 万澳大利亚人免受欺诈。





澳大利亚民政服务部（Services Australia）周二致函 Optus，要求Optus提供所有被盗取了医保卡或 Centrelink 优惠卡客户的详细信息，以加强安全措施。



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政府表示，Optus 尚未回应这一请求。





在黑客将被泄露的身份信息删除之前，至少有一万份身份数据包被放到网上销售。





前莫里森政府因“毫无用处”的法律受到批评





网络安全部长奥尼尔（Clare O'Neil）表示，Optus 需要在具体的个人被盗数据问题上持坦诚态度，政府不知道有多少护照号码被盗。





奥尼尔说，政府为那些自己的敏感数据已经被公布的人感到担忧。





Optus 首席执行官罗斯马瑞（Kelly Bayer Rosmarin ）已向客户道歉，但拒绝因为这一事件发生而辞职。





奥尼尔批评了前莫里森政府，称旨在保护澳大利亚重要基础设施免受网络攻击的法律“毫无用处”。





她说：“毫无疑问，Optus 公司发生了澳大利亚历史上最大的消费者数据泄露事件。”





反对党网络安全发言人帕特森（James Paterson）表示，联盟党将可能支持对违反《隐私法》的行为处以更严厉的罚款。





Optus 发言人在一份声明中表示，Optus正在与政府部门合作，以确定需要对哪些客户采取保护措施。





这位发言人周日表示：“我们将继续就信息已过期的客户的状态寻求进一步的建议。一旦我们得到这些信息，我们就会通知这些客户。”





“我们将继续与政府及其相关各部门进行建设性合作，以减少这一事件对客户的影响。”





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