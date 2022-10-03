【观点】澳中关系重现曙光 将产生何种经济意义？

虽然近期的全球经济和金融市场动荡不安，俄乌战局难以停歇。但澳中两国的关系却又有转暖的迹象。9月22日，中国外交部长王毅在纽约出席联合国大会期间，会见了澳大利亚外长黄英贤。这是两国外长继7月在巴厘岛会晤后、短期内的第二次见面。





会谈后，中国外长王毅肯定了上一次会晤“重新确认了两国全面战略伙伴关系定位”，并且表示，中国愿意与澳大利亚合作，解决两国之间的分歧。澳大利亚外长黄英贤则表示，本次会谈是建设性的，澳方尊重以《联合国宪章》为基础的国际法律体系，坚持一个中国政策。





可以看出，与今年7月首次会谈相比，这次澳中外长会面后的公开评论语气更为缓和。值得注意的是，今年12月21日是澳中建交50周年的重要日子，双方似乎也希望在这个日子到来前可以进一步修复双边关系。





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澳大利亚政府目前已经明确提出，希望中国解除对澳大利亚数十亿澳元出口商品的贸易制裁，包括葡萄酒、煤炭、大麦和牛肉等。已经有消息传出，双方最高领导人有可能会在年底的G20峰会上安排单独会面，并且澳方有可能会撤回在WTO对中国限制进口澳大利亚产品的投诉，而中国则将会重新逐渐放开对澳产品的限制政策。





更有意思的是，几乎处于冰点的中国对澳投资又开始出现了一些大新闻。就在两国外长会面前一周，澳大利亚铁矿石巨头力拓（Rio Tinto）发布消息，与中国最大的国有钢铁企业宝武钢铁集团（上海宝钢与武汉钢铁的合并企业），就西澳皮尔巴拉（Pilbara）地区的Western Range铁矿项目成立了一家合资公司，项目价值高达20亿美元（约合30亿澳元）。而在会面后三天的9月25日，澳大利亚锂矿商Greenwing Resources则发布公告称，中国“造车新势力”领头羊蔚来汽车以1200万澳元认购了该公司12.2%的股份，并获得董事会成员提名权。





可以说澳中之间从官方的会面到大型企业的合作，都显现出两国经贸关系改善的“积极信号”。事实上，由于中国与澳大利亚在经济上有极大的互补性，这种关系的改善对两国来说都有着巨大的经济意义。





事实上，虽然澳中关系在过去两年中一直处于较为紧张的状态，但双边贸易并没有明显的减少。中国始终是澳大利亚最大的贸易合作伙伴国，而澳大利亚也仍是全球少数能够实现对华贸易顺差的国家。





澳大利亚统计局的数据显示，2022年1-5月，澳中货物贸易额为1114.9亿澳元，同比上涨3%。其中，澳大利亚对中国出口692.9亿澳元，同比下降6.5%。可如果对比铁矿石价格的走势就会发现，去年上半年贸易额的高涨，主要因为铁矿石价格冲上历史高位。而今年至今的对华出口额实际上高于2019年、2020年同期。





对于澳大利亚铁矿石的三大巨头来说，公司收入的大部分仍然来自中国。与宝武展开合作的力拓，2022财年超52%收入来自中国市场，尽管比例较上一财年有所下降，但与2021年上半年相比，公司的EBITDA增加了2.83亿美元。这主要是由于对中国铁矿石销售增加和铝价格上升所带来的产品溢价。





另一家国际矿业巨头必和必拓（BHP）2021财年有70%的收入来自中国，2022年降至56%，但公司财报中对中国市场预期很好，将其看作未来利润增长的动力。更为本土化的矿业集团Fortescue（FMG）则是极为依赖中国市场，其收入的88%都来自于中国市场，较上个财年比例没有变化。公司对澳中之间的贸易一直表现出强烈的信心。





除了铁矿石外，澳大利亚小麦对华出口在2022年有显著提高，已经占到中国总体进口量的60%，而中国也成为了其最大的客户。当然，目前中国还在实施对澳大利亚葡萄酒、牛肉、大麦、龙虾、木材和煤炭等产品的贸易限制，这也是新的工党政府上台后一直致力于解决的外交问题。不过，尽管禁令尤在，其中部分产品的对华出口实际上已经有一些恢复的迹象。数据显示，尽管距离2019年的峰值仍有一些距离，但今年8月澳大利亚对华的红肉出口已经有显著恢复。





而在贸易账的另一半，澳大利亚大量的工业制成品进口往往来自价廉物美的中国制造，澳大利亚对中国进口在2021-2022财年依然保持在历史较高水平。根据中国海关总署的数据，2022年上半年，澳大利亚从中国进口总额增长明显，单月的同比增幅均超过20%。





从品类上看，澳大利亚进口的产品仍以工业制成品为主，其中最有意思的是，电动车进口明显增加。尤其是今年7月，澳大利亚从中国进口电动汽车4687量，增加4027辆，增速达610%。不仅总进口量在全球排名第六，增量更是全球第二位。





事实上，从去年开始，大量中资车企就已经注意到了电动车市场相对空白的澳大利亚；今年随着汽油价格的飙升，各大车企更是加快抢占澳大利亚市场的速度。吉利旗下的极星Polestar 2，从今年2月开始了在澳的销售；比亚迪旗下紧凑型SUV Atto 3今年年初在澳开放预订，仅在一季度就收到了1.5万份订单。





与此同时，中国矿业巨头、电池制造商、车企也在积极布局澳大利亚的锂矿产业。蔚来汽车入股澳大利亚锂矿公司的例子展现出，澳中在电动车产业有广阔的合作前景——澳大利亚“家里有矿”具有上游原材料优势，中国则已经打造出全产业链能够弥补前者在制造业方面的缺失。





从以上的进出口品类中就可以明确看到，澳中两国生产的产品和需求的商品之间存在很强的互补性，相互竞争的领域又非常有限。这也是为什么笔者认为两国间政治关系的转暖将非常有利于这两个国家的经济发展，尤其是在目前全球经济都出现问题的时候，改善澳中双边关系有着巨大的经济价值和意义。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）





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