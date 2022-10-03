联邦政府计划援救在叙利亚的澳大利亚妇女儿童

澳大利亚联邦政府将实施一项援救计划，把身陷叙利亚拘留营的数十名澳大利亚妇女儿童带回澳



大利亚。





这16名妇女和42名儿童是伊斯兰国成员的家属，他们被关押在靠近伊拉克边境的叙利亚东北部的阿尔罗伊拘留营（Al-Rojprison camp）。





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据《澳大利亚人报》周一报道，澳大利亚安全情报组织（ASIO ）在叙利亚执行的秘密任务为这些家庭被遣送回澳大利亚铺平了道路。伊斯兰国于2019 年 3 月倒台之后，这些妇女儿童在这里被关押了三年半。



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一些妇女说，她们是被强迫带到中东的。达布西（Kamalle Dabbousy ）的女儿玛丽雅姆（ Mariam ）和三个孙子都被关押在拘留营中，她说父母非常需要知道他们的孩子是否安全。





达布西说：“澳大利亚政府还没有通知我们他们计划将这些妇女和儿童接回澳大利亚，但这将是一个令人难以置信的让人兴奋的希望。确保孩子安全是每个父母的愿望。”





2019年，时任内政部长达顿（Peter Dutton）淡化了这一可能性，说其中一些女性有可能“回到这里并造成大规模伤亡事件”。





然而工党政府目前正在努力让这些妇女和儿童回到澳大利亚。内政部长奥尼尔（Clare O'Neil）的发言人表示，任何救援决定都是根据相关的国家安全建议作出的。





“澳大利亚儿童营养严重不良，遭受未经治疗弹片伤的痛苦，这种情况正在影响他们的心理健康。他们只是在坚持。”





儿童福利组织Save the Childre澳大利亚首席执行官廷克勒 (Mat Tinkler) 一直在为让这些妇女和儿童回到澳大利亚做出努力。他表示，他们可以回家的想法对他们的家庭来说将是“巨大的激励”。





他说：“有报道说澳大利亚可能正准备从叙利亚援救一群弱势儿童及他们的母亲，让他们回到澳大利亚，这让我们倍感振奋。如果证实是真的，这将是个广受欢迎的消息。”





“三年多来，这些孩子被困在世界上最糟糕的地方，他们的处境越来越绝望”。





据澳广（ABC）报道，影子内政部长安德鲁斯（Karen Andrews）对这些计划表示担忧。

她说：“工党需要向澳大利亚人保证，可能被激进化的个人在返回澳大利亚后不会构成威胁，并要解释他们将采取哪些措施来监督和改造这些人。” 在联合国反恐和人权问题特别报告员尼奥莱因（Fionnuala Ní Aoláin）表示政府有“明确的国际义务”将这些妇女和儿童带回家后，工党政府提出了这一救援计划。 SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



