【观点】澳元兑美元汇率为何一路走低？

可以说最近这两周之内，全球金融市场都特别关注着外汇市场的波动，尤其是在英镑兑美元跌破1的历史时刻之后，引发了不小的轰动效应，甚至是一些人的恐慌情绪。与此同时，澳元兑美元汇率也是一路走低，已经跌到了0.65的新低，人民币对美元也在近期突破7.2。





那么澳元的这个跌法何时是个头，未来究竟能跌多远呢？





要回答这个问题，我们首先要理解澳元下跌的核心原因。其中最重要的就是美元的超级强势，衡量美元兑六种其他主要货币汇率变化的美元指数已经攀上了110以上的的近二十年高峰。较大流行爆发后的低点90上升了20，上升幅度堪比2008年金融危机以后避险浪潮时出现的情况（当时美元指数从70上升90）。强势美元，自然就带来了其他货币的贬值。



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现在的全球各国货币，几乎进入一种“看谁兑美元跌得少”的周期。毕竟自今年开始，11种主要货币兑美元均明显下跌。事实上，澳元在这场“比赛”中表现并不算太差：累计今年以来的表现，英镑和日元是跌幅最大，都超过了20%；欧元跌幅刚刚超过了15%；相比较而言，澳元和人民币的跌幅都在11%左右，整体跌幅明显低于美元指数本身将近20%的涨幅。





而除了美元的走势之外，由于澳大利亚大量的外贸收入来源于矿产品出口——尤其是铁矿石出口，因此澳元的走势往往跟大宗商品价格密切相关。那么今年以来大宗商品价格相对的强势，是否能够进一步支撑澳元走出低谷呢？答案可能并不令人乐观。





要知道，历史上矿业最为繁荣的时候大约在10年前，当时澳元兑美元曾经出现过1:1的“盛况”。可从去年的铁矿石飙涨，到今年的煤炭、天然气走高，显然都无法将澳元汇率送上当年的高峰，澳元的跌势难以止住。





这里面的核心问题在于，这一轮大宗商品价格的上涨更多体现出的是疫情和战争带来的供给“休克”，从而为矿业带来超额利润。但考虑到全球大面积的通胀和加息高潮，以及中国经济今年以来受疫情影响的极度疲软态势，大多数人对未来的矿业前景都不敢过于看好。





因此和历史上真正的矿业繁荣时期相比，近期对于矿产行业的投资并不多，没有涌入大量的长期新矿的勘探、建设和开采资金。可以说，这是一个矿业贸易收入的高峰，但并非真正带动整个行业腾飞的矿业投资高潮，大量矿业投资可以给澳大利亚经济繁荣带来的作用不是简单的矿产品出口价格和利润大涨所能够比拟的，所产生的对澳元货币的需求也不是同一个量级。





再考虑到，目前的澳大利亚通胀事实上还是要明显低于美国的，因此未来的澳大利亚加息速度和力度大概率都会低于美国，因此澳元在美联储明显放缓加息步伐之前，都将会继续承受压力。





那么这是否意味着澳元的“末日”已经到来了呢？笔者并不这么认为。





虽然短期澳元的颓势会延续，但最终其汇率还是要看本国经济的基本面和全球经济周期的发展，同时澳大利亚对中国的依赖使得澳元的未来在很大程度上将取决于中国经济的复苏状况。相比起能源危机严重、本国经常帐和贸易帐严重恶化、通胀失控的欧洲——特别是退欧后的英国，澳大利亚的经济状况好太多了。





而且由于本国丰富的矿业、能源（天然气和煤炭）、农业（粮食出口大国）资源支持，澳大利亚在生活必需品上有着很强的自给自足能力，因此在全球经济周期下行结束——特别是这一轮加息进入尾声之后，澳元有很大的可能会成为反弹速度最快的货币。真正将受到美元“血洗”的还是那些自身体量偏小、本国经常帐为负且有大量美元债务的一些新兴经济体们，澳大利亚并不属于这一类国家。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）





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