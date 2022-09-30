澳大利亚每日COVID-19要闻：澳洲各地将从10月14日起结束新冠强制隔离期

要点： 保罗·凯利（Paul Kelly）教授表示，澳大利亚对新冠大流行的紧急应对可能已经结束；

澳大利亚医学协会（AMA）主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）教授警告说，不应将新冠视为流感；

新冠大流行病假灾难补助金（Pandemic Leave Disaster Payment）发放也将于10月14日结束。

从10月14日起，当局将不再要求新冠检测呈阳性的澳大利亚人进行隔离。





周五的全国内阁会议“一致”做出这一决定，该会议由澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）主持。





阿尔巴尼斯说：“新冠大流行病假灾难补助金也将随之结束，但需要获得特别支持、处于高风险环境中的工作人员除外。”





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目前，感染新冠但无症状的澳大利亚人被要求自我隔离5天。



澳大利亚首席医疗官保罗·凯利表示，澳大利亚对新冠大流行的紧急应对可能已经结束。





但他同时警告说，新冠疫情还没有结束，澳大利亚未来的疫情可能与今年早些时候的类似。





凯利教授表示，目前澳大利亚的新冠感染率、住院率、重症监护入院率和老年护理机构的疫情爆发率均低。





他提到，澳大利亚人目前拥有非常高的混合免疫力以及社区具有很高的疫苗高接种率。“特别是在那些高度脆弱的社区——包括老年人、长者护理人员以及残障人士的接种率都很高。”





凯利补充说：“我认为，从公共卫生的角度来看，此时解除（新冠阳性）隔离是合理的行动。”





在回答关于自愿自我隔离的问题时，凯利教授表示，在感染的最初两三天，人们的传染性最强，而在出现症状时更可能具有传染性。





“我们现在不会阻止有传染性的人进入社区，将来也不会，”他说。





“我们没有改变这种病毒的传染性。”



总理阿尔巴尼斯说，政府将会根据建议和情况改变其立场。他说，对于继续开展活动让人们接种疫苗的必要性, 各地领导人已展开讨论。





“我们将继续在高风险地区提供支持，我们将继续关注这些问题，并将在12月再次进行讨论。”





澳大利亚医学协会教授史蒂夫·罗布森警告说，不应将新冠当作流感。





他表示将两者等同是“幻想”。他说：“新冠具有长期传染性。我们已经看到了长期新冠（long Covid）对劳动力和社区的巨大影响，而长期流感或长期普通感冒并不会产生这些影响，”他对澳大利亚广播公司（ABC）说。





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