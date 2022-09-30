Optus将承担护照更换费用 当局成立工作组协助受影响客户

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）宣布，Optus已同意承担大规模数据泄露事件后的护照更换费用。





阿尔巴尼斯在周五全国内阁会议后的新闻发布会上确认，Optus将支付这笔费用。





“Optus已经回应了我在议会提出的要求，黄英贤（Penny Wong）参议员也以书面形式向Optus提出了要求，他们将承担受影响客户的护照更换费用。这是完全合适的，”他说。





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阿尔巴尼斯说，他认为反对党呼吁这笔费用由纳税人承担“难以置信”。





外交部长黄英贤本周早些时候致信Optus首席执行官罗斯马林（Kelly Bayer Rosmarin），要求该电信公司承担更换敏感身份证件的费用。



网络犯罪是21世纪的突破口，我们鼓励所有澳大利亚人对他们的网络安全保持额外警惕。 澳大利亚联邦警察局网络指挥部助理专员贾斯汀·高夫

与此同时，当局已成立一个新的警察工作组，以协助保护受Optus数据泄露事件影响的客户免遭身份盗窃。





由澳大利亚联邦警察局与各州和领地警方合作发起的“守护者行动（Operation Guardian）”将帮助受影响的客户并保护澳大利亚人免受网络犯罪的侵害。





工作组正在优先处理已知在数据泄露事件中身份文件被泄露的1万多人，以确保他们不会成为金融欺诈的受害者。





澳大利亚联邦警察局网络指挥部助理专员贾斯汀·高夫（Justine Gough）说，调查人员将为那些个人信息遭到泄露的人士伸张正义。



但她承认，调查人员仍在确定到底有多少人受到影响。





她周五在堪培拉对记者说：“受该漏洞影响的客户将获得多司法管辖区和多层次的保护，免受身份犯罪和金融欺诈的侵害。”





“守护者行动”将重点监测在线论坛和其它互联网和暗网网站，以发现试图利用身份信息的犯罪分子。





“澳大利亚联邦警察局和执法部门正在非常严肃地对待这一罪行，”高夫说。



Cyber crime is an evolving threat for individuals and businesses in Australia. Source: AAP “网络犯罪是21世纪的突破口，我们鼓励所有澳大利亚人此时要格外警惕他们的网络安全。”





她敦促澳大利亚人报告与银行账户有关的可疑活动，不要点击短信中的链接，并对自称是Optus工作人员的电话保持警惕。





与此同时，反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）批评政府在Optus被黑客攻击后没有向议会引入新的隐私立法。





他说，敏感信息被盗后，澳大利亚人应该“怒不可遏”。





律政部长马克·德雷福斯（Mark Dreyfus）本周早些时候表示，政府正在寻求在年底前将立法提交给下议院。



Attorney-General Mark Dreyfus says beefed up cyber security laws will be introduced to parliament by the end of the year. Source: AAP / Mick Tsikas 但此举被联盟党抨击行动太慢。





“它应该在本周在议会得到讨论，政府意识到了这个问题，”达顿周五对九号台（Nine）表示。





“我认为1000万澳大利亚人应该对他们的信息被泄露以及内政部长失踪三天感到怒不可遏。”





电信公司也承受了巨大压力，被要求支付客户更换护照和其它被泄露的身份文件的费用。





反对党呼吁政府解冻“关键的”网络安全资金，该资金正在与上届政府提供的其它行业拨款一起被审查。





超过6000万澳元的网络安全培训补助金已被扣留。





反对党行业发言人苏珊·莱伊（Sussan Ley）说，从网络安全技能合作创新基金中推迟拨款是不可原谅的。





“工党已经被迫收回对联盟党一些举措的毫无根据的政治攻击，这些举措支持我们一些最关键的部门，以提高主权能力——现在政府未能支持我国网络安全行业的做法使我们的国家变得更脆弱，”她说。





副总理理查德·马尔斯（Richard Marles）称本次数据泄露是对企业部门的“警钟”。





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