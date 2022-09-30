澳大利亚取消COVID-19强制隔离 大流行病假期津贴将终止

根据国家内阁的决定，澳洲的COVID-19强制隔离期被取消了。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和各州及地区领导人在周五的议会大厦会议后同意，感染COVID的人群将不再需要进行为期五天的居家隔离。





这些变化将从10月14日起生效。





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然而，隔离期仍将适用于脆弱环境中的雇员，如医院工作人员和老年护理人员。





取消强制隔离期的决定意味着受COVID影响的工作者的大流行病假期津贴补助也将于10月14日起结束。





新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）曾在会前呼吁取消强制隔离，他称澳大利亚人需要为自己的行为承担个人责任。



NSW Premier Dominic Perrottet will be pushing for mandatory COVID-19 isolation periods to be scrapped at the National Cabinet meeting. Source: AAP / Lukas Coch 然而，澳大利亚医学协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）周五早些时候谴责了那些主张取消隔离措施的领导人。





他对澳大利亚广播公司（ABC）表示：“那些主张取消隔离期的人没有科学素养，他们将公众置于危险之中，他们需要了解这一点。”





“我们看到COVID病例的数量再次出现了巨大的上升。即将进入休假季，人们会去世界各地旅行。”





“这是一个有重大风险的时期，我们敦促大家谨慎行事，因为我们需要保护卫生系统。”



同时，在老年护理系统中驻守的国防部队任务也将在周五结束。





国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）和老年护理部长阿尼卡·威尔斯（Anika Wells）发布的一份联合声明中确认，随着冬季新冠病毒高峰期的过去，援助将不会延长到周五以后。





威尔斯说：“我们已经不遗余力地应对这一流行病，并在这个冬天支持老年护理部门。”





兼任副总理的马尔斯表示，澳大利亚国防军的资源必须用于其他优先领域。





在大流行病开始时，澳洲国防军作为增援劳动力被调入，以帮助管理老年护理院的疫情。





“我们需要实现摆脱公共卫生命令的地步。”他说。





“这总是在公共卫生、更广泛的健康问题（如心理健康）、社会福利以及我们整个州的人们所面临的经济和财政问题之间取得平衡。”





阿尔巴内斯一直表示，任何变化都需要全国性的共识，就像领导人决定将隔离期从7天削减到5天时那样。



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“现在是将澳大利亚国防军资源投入其他优先领域的时候了，”他说。





老年护理部长阿尼卡·威尔斯（Anika Wells）表示，来自国防军的支持让该部门处于更强大的地位。





她说，在政府提供了大量支撑性劳动力后，推动了疫苗接种率，并解除了抗病毒药物的供应。





对于澳大利亚的老年人、他们的家人和照顾者，以及老年护理的工作人员和服务提供者来说，这一直是，也将一直是是一个难以置信的困难时期。



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随着每周COVID-19感染数字的下降，国家内阁也收到关于洪水风险和应急计划的建议，以及首席医疗官的简报。





此前，澳大利亚药品管理局（TGA）临时批准了辉瑞公司为6个月至5岁的儿童提供的COVID-19加强针。





TGA上周还临时批准了辉瑞公司为5至11岁儿童提供的加强针。





最新的每周COVID-19数据也将在周五由各州和地区公布。





上周有近45000次感染记录，有200多人死亡。





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