为何澳洲最大发电商AGL决定加速退出煤炭发电行业？

澳大利亚最大的发电商AGL在放弃分拆为两家公司的计划后，于近日宣布了其加速“净零排放”的决定。





这一全澳最大的碳排放企业本周四（9月29日）宣布计划在2035财年结束前关闭所有燃煤发电站，其年温室气体排放量将从4000万吨减少到净零。





AGL负责人帕特里夏·麦肯锡（Patricia McKenzie）表示，在关闭AGL的所有燃煤发电站（包括新州的Liddel和Baswater发电厂以及供应维州近三分之一电力的Loy Yang发电站）后，公司的运营将实现“净零”排放。





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“这代表了澳大利亚最重要的脱碳举措之一，”她说。





“将Loy Yang的关闭时间提前十年的财务影响包括7亿澳元的减值费用。”



AGL为何做出这一决定？

该公司股东、亿万富翁迈克·坎农-布鲁克斯（Mike Cannon-Brookes）破坏了这家能源巨头的拆分计划，该计划本将创建一家能源零售商，并剥离本可运营更长时间的老化燃煤业务。





为了寻求更紧迫的变革，他的Grok Ventures投资公司提名四位独立人士参加董事会选举——曾在能源监管部门任职的凯里·肖特（Kerry Schott）、可持续发展专家克里斯汀·霍尔曼（Christine Holman）、特斯拉的马克·特威德尔（Mark Twidell）以及经验丰富的董事会主席约翰·波利尔斯（John Pollears）。





即将上任的临时首席执行官达米恩·尼克斯（Damien Nicks）表示，燃煤电厂的关闭代表了澳洲经济脱碳的一个重要步骤。





AGL计划到2036年在新的可再生能源和储能资产上投资200亿澳元，资金来源于资产负债表上的资产、承购协议（买家同意购买未来产出）和合作伙伴关系。



这包括在本十年内建立多达5千兆瓦新可再生能源的目标，高于计划中的3.2千兆瓦项目管道。





尼克斯指出，这一“雄心勃勃”的战略将为AGL及其股东提供明确的长期价值。





公告发布后，AGL的股票在早盘交易中上涨19分（2.9%）至6.79元。





能源部长谭雅·普利贝塞克（Tanya Plibersek）表示，AGL的举动是向可再生能源转型的一部分，这种转型正在世界各地发生。





她在墨尔本对记者说：“发生这种转变是因为，如今澳大利亚和全球最实惠的能源形式是可再生能源。”





“随着我们转向更清洁、更便宜的能源，澳大利亚的转型将需要在输电线路、存储等方面进行大量投资，但联邦政府将为此而努力。”





“我们需要利用未来几年的时间投资于输电储能的升级。”





前资源部长基思·皮特（Keith Pitt）对AGL的决定进行了抨击。





“这就是当你选出了激进股东时会发生的事情。我的意思是，他们将关闭它，并以一无所有来取代它，”皮特周四告诉天空新闻（Sky News）。



“（燃煤发电站）对国家和经济至关重要，它们以非常实惠的价格成功运作了很多很多年，但它们如今却被抛弃到了河里。”



绿党与环保团体希望采取更具雄心的行动

绿党能源发言人佩妮·奥尔曼-佩恩（Penny Allman-Payne）对关闭燃煤电厂的消息表示欢迎。





但她表示需要一个协调的计划来实现向可再生能源的过渡。





“如果没有一个国家机构来计划和协调我们向可再生能源的转变，那些世代依赖煤炭行业提供的就业和投资的从业者和社区将被抛在后面，”她说。





“我们从欧洲类似的能源转型机构了解到，如果你计划好转型，从业者可以进入新的高薪工作岗位，或通过全行业的统筹被重新安排与部署，又或者从提前退休中受益。”





绿党已经呼吁建立一个国家能源转型机构。



维州环保组织对此表示赞同，认为虽然2035年实现净零是“一个进步”，但它“仍然不可信”，因为它没有与AGL股东去年要求的与巴黎气候目标相一致的计划。





环保组织Greenpeace Australia Pacific负责人大卫·里特（David Ritter）认为AGL一直是一个“忽视该行业明显趋势的企业木偶秀”。





他说，澳大利亚的清洁能源转型需要在2030年关闭Loy Yang燃煤电厂，同时关闭Bayswater燃煤发电站，并帮助停止燃气使用。





AGL表示，目前的经济环境对其Torrens Island燃气发电站来说“仍然充满挑战”，该电站已有50多年的历史，是南澳州最大的电厂。





该公司表示，在与政府谈判后，Torrens电站的最新情况将在今年年底前公布。





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