澳大利亚人泄露了多少数据？风险有多大？

Highlights 在黑客通过Optus漏洞中获取了其用户个人信息后，数百万澳大利亚人正试图努力保护他们的数据。

然而，其实我们每天都在通过网站和社交媒体分享自己的数据，以下是你需要了解的情况。

每一天，不论是否有意识，我们都在网上分享个人数据。





当我们在社交媒体上查询地理位置、进行网上购物、访问银行或医疗网站、支付账单、甚至使用在线导航，所有这些平台都可以访问和存储我们的数据。





在Optus公司出现信息泄漏后，数百万澳大利亚人现在正试图保护他们的数据。Optus的漏斗让黑客获取了客户的个人信息，包括姓名、出生日期、电话号码、电子邮件地址、驾驶执照号码、护照号码和医疗保险号码。



Advertisement

READ MORE 【Optus泄露门】律政部长称公司不该保存客户数据 隐私法亟需改革

虽然Optus数据是非法获得的，而且据称是在暗网上被分享，但网络安全专家指出，我们很多人其实每天都在不知不觉中分享极其私人的信息。





那么，澳大利亚人到底泄露了多少个人信息，风险又有多大？



什么样的个人数据被储存在网上？

线上数据的范围极其广泛，可用的信息类型将取决于你使用互联网的程度和你的安全设置。





根据技术评论员杰夫·夸特罗曼尼（Geoff Quattromani）的说法，我们中的许多人经常泄露的信息比我们意识到的要多。





在社交媒体或搜索引擎上的基本研究可以揭示你居住的地方、你的出生日期、个人电子邮件地址、工作场所、以及你的伴侣或家人的细节。



READ MORE 【Optus泄露门】如何免费更换驾驶执照？各州信息汇总

“我们在网上分享了很多数据，都是自愿的，也非常公开......有很多关于我们自己的个人信息，可能会认为是敏感信息，但实际上我们已经在非常公开地分享了。”他说。







“如果我打电话给（你的工作场所）并假装是你，已经可以通过你在网上分享的很多信息来帮助验证，让我冒充你。并且，我也可以通过认证后改掉你的电子邮件的密码，直接让我登陆。再然后，我能做的事情就很堵多很多了。”





用你的数据能做什么？

麦考瑞大学（Macquarie University）网络安全中心的教授和执行主任达利·卡法尔（Dali Kaafar）教授表示，他特别担心个人数据被用于复杂的诈骗。





“我个人担心的是，这些数据被用于像复杂的社会工程，或更有效的社会工程类型的攻击，以及针对个人类型的威胁......像网络钓鱼活动这样的事情，骗子真的在利用这些数据，对更脆弱的群体来营造一种更加可信的面貌。”他说。





“诈骗也许是我真正想引起群体广泛注意的一个特定活动，或一个特定威胁，当涉及到这种特定数据的使用时......现在我们突然有了面向个人信息的数据，这些数据可能被用来针对个人。”





READ MORE 【Optus泄露门】如何确保自己不受身份信息泄露影响？

夸特罗曼尼说，这些信息也有可能被用来联系金融机构，或是进入银行账户。





“当我们包含进我们分享的所有东西，例如在社交媒体上，我们一直在分享很多信息，如果我们没有去删除任何东西，这些信息都还暴露在外，”他说。





“我们有这么多的信息在那里；我们需要想想这些信息都留在哪里，以及我们是否认为它在未来会成为一个问题。”



什么是暗网，它与数据有什么关系？

在Optus数据泄露事件之后，人们也在讨论通过“暗网”传播数据的问题。





暗网指的是互联网的一个角落，只有通过专门的软件才能进入，并允许用户保持不被追踪。





卡法尔教授说，当涉及到数据如何在网上共享和销售时，暗网是“一个不幸存在的现实”。





“存在一个数据市场，这是一个现实——非常不幸，暗网是一个数据和不同类型的脚本，在这里，用户会分享和出售攻击执行模型和技术。”他说。



READ MORE 政府宣布17亿元网络安全计划 警方可深入探究暗网

“这实际上是主要是犯罪活动的生态系统，要么分享关于可行的攻击行为以及可能的漏洞的知识，要么在事实上出售和购买其中一些技术，甚至出售和购买以及交易这样的数据集。”





卡法尔教授说，用户应用虚拟私人网络（VPN）或多跳（multi-hop）网络等技术来隐藏他们的身份以及他们从哪里进行连接。





然后，论坛成员建立通信以分享数据，交易往往通过难以追踪的数字加密货币进行。



公司们把你的数据存储多久？

人们很容易会假设，一旦你不再是一家公司的会员，或者你去世了，他们就会立即删除你的数据，但情况并不一定如此。





夸特罗曼尼说，出于法律和技术原因，公司通常会将客户的数据保留几年。





他说：“数据有时确实需要保留，无论是出于法律目的，还是为了金融交易记录之类的东西，”他说。



READ MORE FBI：多达26所澳洲大学成为伊朗黑客项目的目标

“通常情况下，它实际上是一个七年的窗口，在这里你需要保留客户数据，即使他们不再与你交易，但它不一定需要与你的活跃客户放在同一个数据池中，”他说。





当一个人不再是企业的合同客户或活跃客户时，公司应该将数据存档，夸特罗曼尼说。



你应该采取哪些基本措施？

对于那些想在网上更谨慎地对待自己的个人数据的人，夸特罗曼尼有几个建议：



设置双因素认证（two-factor authentication）： 双因素认证意味着即使有人知道你的电子邮件的地址和密码，他们也需要一个额外的代码才能登陆，这个代码会发送到你的手机上。这可以在社交媒体、银行和电子邮件等平台上进行设置。



要小心你在社交媒体上公开分享的内容： 考虑限制你的帖子的阅读范围，让权限只限于你的朋友。减少你的网络朋友，不要通过照片透露个人信息。一些无关紧要的照片，比如孩子的学校照片或生日聚会，也可能会在无意中披露你的许多个人信息。



对网站要求的信息量要保持警惕： 当你注册一项服务或要求送货时，花点时间想想他们到底需要多少你的数据。例如，如果你在网上购买产品，该公司不应该需要知道你的出生日期等信息。



网上购物时使用安全网站： 某些网站比其他网站更安全。例如，当一个网站的URL旁边有一个挂锁图像，并且地址以“https”开头，而不是以“http”开头，这意味着交易是安全且加密的。



使用银行应用程序： 在使用网上银行时，移动应用程序通常比浏览器更安全。计算机浏览器更容易被追踪或破坏，而移动应用程序通常需要指纹或面部识别来解锁手机，此外还有账户信息和密码。

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



