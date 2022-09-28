废除无现金借记卡将影响成千上万生活在偏远社区的人

备受争议的无现金借记卡（cashless debit card）已被全部废除，为居住在偏远社区的1.7万多人在下周摆脱该卡铺平道路。





议会开会至深夜，最终政府在参议院获得了废止该卡所需的票数。





修改后的相关法案如今将回到工党控制的下议院，在那里它需要再次得到通过，才能最终成为法律。





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预计该法案将于周三在议会休会至10月底之前获得通过。





该法案的通过为10月4日之前使用该卡的福利领取者摆脱该卡扫清了道路。





无现金借记卡旷日持久的试用期本应在今年年底结束。





工党将在明年3月前推出自愿的福利收入管理卡。



是让人们恢复自主权的时候了。 阿曼达·里什沃思，社会服务部长

超过1.7万名居住在偏远社区的人将会受到影响。





无现金借记卡隔离了福利领取者高达80%的收入，这些收入不能以现金形式提取或用于赌博或酗酒。





社会服务部长阿曼达·里什沃思（Amanda Rishworth）表示，该卡没有发挥作用，现在是“让人们恢复自主权的时候了”。





她告诉澳大利亚广播公司（ABC）：“很多人的生活受到了不利影响，因为他们无法获得足够的现金……来过自己的生活。”





独立参议员大卫·波科克（David Pocock）在获得一项修正案以确保人们可自愿使用该卡后，与绿党一起投票支持废除该卡。





波科克参议员说，虽然所有的强制性收入管理都需要废除，但该法案是重要的第一步。





反对党投票反对取消该卡，认为这将导致弱势社区的毒品使用和暴力的增加。





自由党参议员琳达·雷诺兹（Linda Reynolds）表示，通过无现金借记卡来减少人们获取毒品、酒精和赌博的机会已经“显著减少了酗酒和吸毒、袭击、强奸和谋杀”。





雷诺兹参议员说，工党的选择办法对为施虐伴侣提供资金的女性不起作用。



Liberal Senator Linda Reynolds says an opt-in approach to the cashless debit card will not work. Source: AAP 独立参议员杰奎·兰比（Jacqui Lambie）则表示，政府没有设置足够的支持服务来帮助人们过渡到不使用该卡。





她说：“我从工党那里得到的只是一堆沉默和他们脸上‘我不知道’的愚蠢表情。”



“重要的一天”

废除无现金借记卡的推动者将政府的决定描述为一场胜利。





带头开展这项运动的倡导组织No Cashless Debit Card Australia表示，该计划的结束是对强制收入管理的“持续斗争的里程碑”。





该组织协调员凯瑟琳·威尔基斯（Kathryn Wilkies）和阿曼达·史密斯（Amanda Smith）说：“无现金借记卡的开发和推出......是一种政治暴力行为。”





“在实践中，它违背人性、尊严和自决权。它通过谎言和胁迫残酷地强加于人——这是一种通过种族主义、阶级主义和社会无知赋予权力的大规模歧视行为。”





该组织对那些说出无现金借记卡对他们及其家庭生活产生负面影响的人表示支持和感谢。





“我们希望这次胜利为你们提供新的力量和希望：正义不仅是可能的，而且正义即将到来。”





Additional reporting by Rayane Tamer





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