为什么你不应为等待Omicron专用二价加强针而推迟疫苗接种？

要点 莫德纳的二价疫苗在澳大利亚仅作为第三和第四剂量疫苗使用

它产生的抗体反应比原始版本疫苗高1.6至1.9倍

卫生部长马克·巴特勒敦促澳大利亚人接种任何可用的疫苗

9月12日，联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）宣布当局允许在18岁及以上人群中使用莫德纳（Moderna）的二价疫苗作为第三或第四针疫苗。





新版疫苗针对两种不同的COVID-19毒株：2020年发现的原始毒株和Omicron变种BA.1。



莫德纳二价疫苗的效果如何？

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澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）表示，与原始疫苗相比，莫德纳的二价疫苗对Omicron的多个变种（包括BA.1和BA.4/BA.5）产生的抗体反应水平高1.6至1.9倍。





然而，咨询小组补充说，它仍然不确定较高的抗体反应如何转化为临床保护。





该小组表示：“建模数据表明，与原始加强针相比，保护作用可能会有小幅增加，特别是在那些预先存在免疫力水平较低的人中，如只接种过两次COVID-19疫苗的人，或距离上次感染或疫苗接种时间较长的人。”



世界卫生组织（WHO）首席科学家苏米亚·斯瓦米纳坦（Soumya Swaminathan）博士说，有两种类型的二价疫苗——第一种针对原始新冠病毒和Omicron的BA.1亚系，另一种针对原始毒株和BA.4/BA.5亚变种。





澳大利亚、英国和欧洲药品管理局已经批准了可针对BA.1的二价疫苗，而美国食品和药物管理局批准了针对BA.4/BA.5的二价疫苗。





“现在，他们在实验室的研究表明，这些二价疫苗可以帮助人们对Omicron毒株产生稍高的抗体反应，”斯瓦米纳坦博士说。





“但这是否会转化为任何类型的临床疗效，我们不知道，因为我们真的没有这些研究。而且，时间会证明我们是否需要这种类型的Omicron特异性疫苗。”



目前，我们相信我们今天所使用的原始疫苗效果非常好。

“而第三剂对每个人都很重要，第四剂则对高危人群来说相当重要，”斯瓦米纳坦博士说。



二价疫苗何时能向公众推广？应该等待吗？

卫生和老年护理部表示，第一批二价疫苗已经运抵，正在接受药监局（TGA）的批量检测。





但只有在原有的莫德纳新冠疫苗库存用完后，新版的疫苗才会被推出。





巴特勒部长说，政府将能够在“未来几周内”推出疫苗。





“显然，这取决于TGA完成其批量检测的时间，”巴特勒9月26日告诉记者。



我确实要对澳大利亚人民说，接种现在可用的任何加强针——它们都非常有效，特别是在预防严重疾病方面。

“但真正的挑战是让人们接种第三剂。仍然有超过500万澳大利亚人在接种第二针后已经超过六个月。因此，我要对这些澳大利亚人说，去接种一剂加强针。这对你的免疫力有好处，而且对保护你免受严重疾病的伤害特别有好处。”



Associate Professor Sanjaya Senanayake. Credit: Associate Professor Sanjaya Senanayake 澳大利亚国立大学的桑贾亚·塞纳纳亚克（Sanjaya Senanayake）副教授说，COVID-19病毒“不会消失”，并建议澳大利亚人保持更新疫苗接种。





塞纳纳亚克副教授说：“我们已经度过了有新冠流感疫情及医院负担过重的可怕冬季。”





“即使即将迎来温暖的季节，我们也必须记住，新冠病毒在北半球将非常活跃。”





“来自这些地区的游客可以将病毒重新引入社区，可能带来新的变异毒株，因此及时接种疫苗对于保护自己免受严重疾病的侵害至关重要，”他补充道。



COVID疫苗会不会变得像每年的流感疫苗一样？

卫生部和ATAGI目前没有建议符合条件的澳大利亚人接种第三和第四针疫苗之外的额外剂量。





然而，塞纳纳亚克副教授说，COVID病毒“像流感等季节性病毒一样”。





“很有可能，我们将来会需要新冠加强针。我们需要多久接种一次这些新冠加强针将取决于开发的疫苗类型，”他说。



二价疫苗在国外是如何推广的？

美国已批准莫德纳公司的二价疫苗用于18岁及以上人群，而辉瑞（Pfizer）公司的二价疫苗可以用于美国12岁及以上的人接种。





这些加强针可在上一剂疫苗接种后两个月进行。





然而，英国是第一个在8月15日批准莫德纳二价疫苗的国家。





加拿大、新加坡和日本是其它几个暂时批准莫德纳新版疫苗的国家之一。





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