新州设立“首席行为顾问”以解决日益加剧的学生不良行为问题

新州政府宣布将任命一名专家顾问来帮助其学校管理棘手的学生行为。近年来，澳大利亚各地的学校越来越多地面临这一问题。





去年，时任联邦教育部长艾伦·塔吉（Alan Tudge）引用了澳大利亚在经合组织学校纪律气氛指数排名中的下滑，作为本国教育工作者面临的问题日益严重的证明。





新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）周一表示，首席行为顾问将指导新州公立学校、独立学校和天主教学校以最佳方式处理学生的不良行为。





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“这一切都是为了推动教育成果，让我们的孩子在生活中获得最好的开始，”他说。





“我们知道，仅仅一个孩子在课堂上的不良行为就会导致对所有孩子的学习产生负面影响。”





据报道，该顾问将使用最新的循证实践来制定管理准则，并为家长和照顾者就如何有效地支持校方的行为管理措施提供相关建议。





佩洛提还宣布，政府将把新州公立学校的行为专家数量增加一倍以上，从70人增加到200人。



关注根本原因

克利奥·韦斯索普（Cleo Westhorpe）是Pivot PL公司的创始人之一，该公司为学校提供旨在改善教学实践和学生福祉的数据，并在今年早些时候发布了一项关于在校学生福祉的调查结果。她说，“行为问题”是一个“方便的总称”。





她说：“一旦你开始层层剥开，它可能是一系列的问题，例如，可能是学生在阅读方面有困难，因此行为是掩盖可能真正发生的事情的一种方式。”





“可能是焦虑，可能是缺乏参与和缺乏学术挑战，所以我认为行为是一个方便的总称，但驱动这些行为的真正根本原因，可能是破坏性的，是需要解决的。”



Cleo Westhorpe, one of the founders of Pivot PL. Source: Supplied Pivot Pl的调查涉及38所澳大利亚学校，发现11%的学生表示他们要么“苦苦挣扎”，要么“不太好”。





调查还显示，许多学生认为他们在学校没有可以求助的值得信赖的成年人，也不知道如何寻求帮助，并强调睡眠不足是影响许多学生的一个问题。





韦斯索普说，学习困难、残障和心理健康都需要被考虑在内。





她说，任何对学习和日常生活的干扰都会对一些学生产生比其他学生更大的影响。





“这凸显了我们确实需要对学生采取非常个性化的方法，他们会在不同的时间对不同的事情做出反应。”



教师短缺加剧事态恶化

新州教师联合会主席安吉洛·加夫里拉托斯（Angelo Gavrielatos）说，虽然COVID-19大流行可能增加了教师正在处理的学生行为问题，但由于澳大利亚各地的教师短缺，这些问题只会变得更糟。





他说：“由于这场危机，每天都有成百上千的班级在操场、校园或图书馆上课，受到最少的监督，或者班级被拆分和合并。”





“这每天都在打断成千上万学生的学习。”





“鉴于学生的需求不断增长，当代课堂已经足够复杂了。”





加夫里拉托斯说，工作人员的短缺也直接影响了新州学生在需要时寻求支持的能力。





“有106个学校辅导员职位空缺，”他说。





“学校辅导员与学生的比例是1比700，我们需要的不是政府的否认或是引人注目的统计数字，我们需要的是政府对教师短缺和学校辅导员短缺的问题采取行动。”





With additional reporting by AAP.





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