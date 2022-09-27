男性公民为避征兵逃亡 俄当局尚未决定是否关闭边境

在二战以来俄罗斯第一次发动军事动员并引发了数天的混乱场面后，克里姆林宫方面表示尚未就是否封锁俄罗斯边境以阻止军龄男子逃离该国作出决定。





当被问及关闭边境的前景时，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：“我对此一无所知。目前，尚未就此做出任何决定。”





自俄总统普京上周下令征召数十万预备役人员，造成已持续七个月的乌克兰战争的最大规模升级以来，关于俄罗斯可能关闭边境的报道加剧了局势的动荡。





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离开俄罗斯的航班已经售罄，汽车在边境检查站大排长龙，有报道称在通往格鲁吉亚的唯一公路边境需要排队48小时，该边境允许俄罗斯公民免签证入境。





俄罗斯执政党的一名高级议员说，不应允许达到战斗年龄的男子出国旅行。





在俄罗斯议会上院代表被俄吞并的克里米亚地区的谢尔盖·采科夫（Sergei Tsekov）告诉俄新社记者：“在目前的情况下，所有达到征兵年龄的人都应该被禁止出国旅行。”





两个流亡的新闻网站——Meduza 和Novaya Gazeta Europe—都援引身份不明官员的话报道称，当局正计划禁止男性离开。





在动员的同时，普京宣布俄罗斯将举行公投，以吞并被其军队占领的四个乌克兰省份。





乌克兰及其盟国称，将于周二结束的投票是夺取武力占领的领土的虚假借口。



本次军事动员导致俄罗斯自战争开始以来首次出现持续的抗议活动，一个监督组织估计至少有2000人被逮捕。





所有对“特别军事行动”的公开批评都被禁止。





军事动员还引发了自战争开始以来官方媒体对当局的首次持续批评，亲克里姆林宫的评论员谴责官员征召年龄过大或不符合条件的人参战。





佩斯科夫承认，一些征兵通知是错误的，称地区州长和国防部正在纠正错误。





俄罗斯将数以百万计的前应征者算作正式的预备役军人。





当局没有明确说明谁将被征召——普京的部分命令是机密的——但表示他们将征召30万人，其中大多数人都有近期的军事经验。





英国国防部周一表示，“数以万计”的被征召者已经收到文件。





英国国防部预计这些人将被迅速送往前线，在那里他们“可能会遭受很高的减员率”。



Russian recruits gather inside a military recruitment centre of Bataysk, Rostov-on-Don region, south of Russia on 26 September 2022. Source: AAP / Hayk Baghdasaryan / Photolure 互联网上流传的图片显示，人群与警察发生冲突，特别是在少数民族占主导地位的地区，例如南部的穆斯林达吉斯坦和西伯利亚的蒙古佛教徒所在地布里亚特。





吞并投票正在乌克兰南部的赫尔松和扎波罗热以及东部的卢甘斯克和顿涅茨克举行，这些省份约占乌克兰面积的15%，相当于葡萄牙面积。





这些省份中没有一个现在完全在俄罗斯的控制之下，而且整个前线都在进行战斗，乌克兰军队自从本月早些时候在第五个省份哈尔科夫击溃俄罗斯军队以来，报告了更多的进展情况。



乌克兰总统泽连斯基周一会见了安全负责人，计划如何应对俄罗斯使用“新型武器”，此前俄罗斯在敖德萨地区使用伊朗作战无人机加强了袭击。





敖德萨地区政府发言人谢尔盖·布拉楚克（Serhiy Bratchuk）在新闻发布会上说，在过去几天里，俄罗斯使用Shahed-136无人机对该地区的目标进行了至少五次袭击。





他说，其中一次袭击在周一凌晨击中了南部地区的一个未公开的军事目标。





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