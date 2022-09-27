绿党“依靠社区支持”推动大麻合法化

绿党称新的法律建议证明联邦议会可以推翻以州为基础的大麻刑罪化 法律建议称，联邦层面对植物培育权的规范可以使大麻合法化

绿党正在制定一份提交议会的法案草案，并称获得了社区的广泛支持

绿党提出了新的宪法建议，以证明联邦议会可以推翻以州为基础的大麻刑罪化，并表示他们将依靠澳大利亚人在这个问题上越来越多的支持，“无论旧式政治怎么说”。





“我们可以使它合法化！”绿党参议员和该党的司法发言人大卫·肖布里奇（David Shoebridge）周一在推特上宣布，并称“我的办公室获得的法律建议表明绿党可以通过一项法案，在全国范围内将大麻合法化”。



Advertisement

该法律建议来自宪法专家帕特里克·凯泽（Patrick Keyzer），他表示根据宪法第51条，通过联邦的权力来规范植物培育权（plant variety rights），可以使大麻合法化。





“简而言之，联邦可以对大麻的种植、许可和销售进行监管，这包括创建合法的全国大麻市场所需的所有辅助制度，”肖布里奇在早些时候的一份声明中说。





他指出，一旦如此，联邦层面的全澳大麻合法化将逾越各州及领地的相关法律，使其大麻刑罪化法规不再有效。





多年来，绿党一直在游说大麻合法化，现在正与利益相关者合作，制定一份提交议会的法案草案。





“我们将就我们的法案进行广泛咨询，以便向议会提出一个得到广泛支持的模型，该模型哪怕不在这届议会通过，也会在下届议会通过，以真正成为法律，”肖布里奇的发言人周一告诉SBS新闻。



国家的进展“耗时太久”

肖布里奇说，虽然他支持州一级的活动家，并欢迎澳大利亚首都领地的相关进展（首都领地在2020年1月将18岁以上人士的娱乐性大麻使用合法化），但进展依旧过于缓慢。





他周一在堪培拉对记者说：“这耗时太久了。”





“我们在联邦范围内开展这项运动，令人兴奋的是，我们现在有了宪法法律建议，表明联邦议会可以直接采取行动，使大麻合法化。”



The Greens say they have new constitutional advice that proves federal parliament can override state-based criminalisation of cannabis. Source: AAP 绿党声称，向大麻宣战并未减少澳大利亚的毒品使用，对大麻的刑罪化导致对年轻人和弱势人群进行不必要的治安管理，并助长了有组织犯罪，且导致对更有害毒品的使用，如甲基苯丙胺（冰毒）。





肖布里奇告诉记者，将大麻合法化能够“将这笔钱带回合法经济中”。





“你可以对它征税，而这些钱可以用于医院和学校，而不是用于对付黑帮摩托党。”



缺乏来自工党和自由党的支持

澳大利亚的两个主要政党不太可能支持绿党关于这个问题的法案。





“澳大利亚政府不建议将大麻的生产、销售和使用合法化”，总检察长马克·德雷福斯（Mark Dreyfus）的发言人周一告诉SBS新闻。





自由党没有发表评论，但在2021年11月，时任卫生部长格雷格·亨特（Greg Hunt）在回应大麻合法化的请愿书时写道：“政府不支持任何可能暗示非法毒品是安全的或可能增加其供应或消费的措施。因此，政府不支持立法、非刑事化和/或任何剂量的非法药物使用。”





但肖布里奇仍不气馁，他表示正在依靠社区对这个问题的支持来获得动力。





他的发言人说：“我们知道我们在这个问题上有一个越来越大的社区支持基础，不管旧式政治会怎么说。”





“这是一个‘何时’而不是‘是否’的问题。我们在这里的工作是让它‘何时’发生。”





周一在接受记者采访时，肖布里奇补充说，绿党希望“为人民”做出决定。





“我们希望将最终法案提交给一个委员会，并听取澳大利亚其他人的意见。”





AIHW指出，对于2019年澳大利亚14岁及以上的人来说，36%的人在其一生中使用过大麻。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



