SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻 (2022年9月27日)Play14:24SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.18MB)Published 28 September 2022 at 10:21amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Helen YuPresented by Lucy Chen, Cindy Xie, Helen YuSource: SBS SBS为您带来最新最全的新闻信息！Published 28 September 2022 at 10:21amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Helen YuPresented by Lucy Chen, Cindy Xie, Helen YuSource: SBS联邦政府反腐败立法将于今天提交给议会爱德华·斯诺登被授予俄罗斯公民身份俄罗斯一所学校发生枪杀案Advertisement澳大利亚晋级女篮世界杯的淘汰赛阶段（点击图片，收听新闻）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodesSBS早新闻（2022年9月28日）如何帮助青少年预防和应对性侵【正在行动】您如何看待乌克兰四州的“入俄公投”?黑客声称放弃赎金并向Optus及其用户道歉