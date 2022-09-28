SBS 普通话电台

SBS早新闻 (2022年9月27日)

SBS 普通话电台

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 28 September 2022 at 10:21am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Helen Yu
Presented by Lucy Chen, Cindy Xie, Helen Yu
Source: SBS

SBS为您带来最新最全的新闻信息！

Published 28 September 2022 at 10:21am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Helen Yu
Presented by Lucy Chen, Cindy Xie, Helen Yu
Source: SBS
联邦政府反腐败立法将于今天提交给议会
爱德华·斯诺登被授予俄罗斯公民身份
俄罗斯一所学校发生枪杀案
Advertisement
澳大利亚晋级女篮世界杯的淘汰赛阶段

（点击图片，收听新闻）

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 
Facebook
和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
分享

Latest podcast episodes

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2022年9月28日）

Young woman suffering from a severe depression

如何帮助青少年预防和应对性侵

Russia Ukraine

【正在行动】您如何看待乌克兰四州的“入俄公投”?

Optus store

黑客声称放弃赎金并向Optus及其用户道歉