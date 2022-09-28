【Optus泄露门】如何免费更换驾驶执照？各州信息汇总

要点 受到数据泄露影响的Optus客户可以在某些州免费更换驾照

反对党希望阿尔巴尼斯政府为受影响Optus用户免费更换护照

Optus公司表示，多达1000万客户可能受到其上周大规模数据泄露的影响。





驾照号码是被黑客窃取的关键信息之一，据称这些数据在暗网上被标价出售。





如果您是全国各地身份信息在数据泄露事件中被暴露的Optus客户之一，那么您有一个好消息。





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许多州政府已经宣布，您可以免费更换驾照。



如果您是新州居民

如果您持有新州驾照，可以通过Service NSW申请新驾照。





如果您持有数字驾照，您可以通过Service NSW的应用程序立刻获取新的临时驾照号码。随后，您会在10个工作日内收到一张新的驾照卡。





该州客户服务部长多米尼洛（Victor Dominello）说，Optus将在未来几天内联系客户，确认他们是否需要申请更换驾照。





至于谁来支付这笔费用，Service NSW将在申请时收取29澳元的更换费用，而Optus将在未来几天向客户发出报销通知。



但重要的是，没有说明新的驾照是否意味着新的驾照号，而驾照号通常不会随着新驾照的发放而改变——只有卡号会改变。



如果您是昆州居民

被Optus告知其身份信息被泄露的昆州居民可以由向昆州道路与交通管理局（Department of Transport and Main Roads）申请更换新的驾照。





它将包括一个新的驾照号码。





“虽然昆州驾照是一种高度安全的身份证件，但我们理解一些受到影响的客户担心并可能希望获得新的驾照号码，”道路与交通管理局发言人在一份声明中对SBS新闻表示。





希望获得新驾照的客户需要携带各种证明文件到当地的客户服务中心，这些文件包括Optus数据泄露通知或执法机构的书面通知，以及身份证明。





该部门还设立了一条专门的热线 07 3097 3108 给需要立即帮助的民众。



如果您在南澳州

南澳州州长宣布，该州驾驶者也可以免费更换驾照。



Service SA建议寻求更换驾照的人士携带Optus的文件前往其服务中心之一。





Service SA在其网站上的一份声明中说：“一旦您的驾照号码被更改，新的驾照卡将被制作并邮寄给您。”





“（申请更换后）您的新驾照将立即通过您的mySAGOV账户和mySAGOV应用程序以数字方式提供。”





那些已经支付了更换驾照费用的居民可以通过Service SA获得退款。



如果您在维州

维州驾驶者被鼓励向交通部报告他们的驾照信息被泄露。





这是为了防止任何未经授权的更改或黑客试图通过维州的驾照数据库访问账户。





如果您担心自己的驾照信息安全，并且已被Optus通知您的数据被泄露，您可以联系VicRoads要求更换。





该部门已要求Optus向维州政府偿还更换驾照的费用。



如果您持有首都领地驾照

首都领地政府表示正在为那些驾照号码和卡号都被泄露的人士更换驾照。





目前尚无更换驾照是否免费的进一步信息。





但受影响的客户可拨打Access Canberra热线 13 22 81，留下他们的详细信息。





澳大利亚首都地区政府的一份声明表示：“一旦确定下一步措施，Access Canberra将与所有这样做的客户取得联系。”



如果您在塔州

根据塔州政府的官网，目前还不清楚驾照信息被泄露何种程度，但如果驾驶者愿意，可以选择更换驾照。





为了安排新驾照更换，塔州驾驶者可以访问任何一个Service Tasmania联络中心，他们将为驾驶者安排新的驾照号码并更换驾照卡，费用为11.49澳元。





另外，您也可以支付规定的驾照费用，并根据目前的驾照到期时间，将您的驾照更新为1年、2年、3年、4年或5年内有效。





目前，塔州政府表示Optus没有支付这笔费用。



西澳州和北领地如何？

截至周三下午1点（澳大利亚东部时间），西澳州与北领地政府还没有关于Optus客户在驾驶执照方面可以做什么的消息。



担心护照号泄露怎么办？

Optus还表示，护照号码也有可能已被泄露。





目前，联邦外交部（DFAT）表示，人们应该自行选择是否需要更换新护照。





但该部门保证，欺诈者无法获得带有您身份的护照，因为外交部有拥有“强有力的控制措施，可保护您的护照免遭身份盗用，包括复杂的面部识别技术”。





欺诈者也无法使用您的护照信息，以您的身份旅行。





外交部网站上的一份声明说：“他们将需要您的实际护照，而不仅仅是您的护照详细信息。”





如果您选择更换新护照，您必须自己支付费用。





“我们不对数据泄露负责，”外交部表示。





“您可以和Optus讨论您的情况。”





但反对党呼吁阿尔巴尼斯政府免除更换护照的费用，并加快处理更换护照的工作。



自由党参议员詹姆斯·帕特森（James Paterson）在一份声明中说：“Optus网络黑客事件的受害者不应等待或支付巨额费用来保护他们的个人信息以及更换新护照。”





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