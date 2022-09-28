联邦反腐机构法律已提交议会

建立一个期待已久的国家独立反腐败监督机构的拟议法律已被提交议会。





总检察长马克·德雷福斯（Mark Dreyfus）周三向下议院提交了设立廉政委员会的立法，该委员会将在四年内花费2.62亿澳元，比早先的联盟党提案多出9000万澳元。



该委员会如何运作？

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德雷福斯总检察长表示，该机构将被称为国家反腐败委员会（National Anti-Corruption Commission），它将独立于政府运作，并有权调查整个联邦公共部门的严重或系统性腐败行为。





该委员会将有资格对部长、议员、工作人员、法定公职人员、政府雇员和承包商进行调查。





该提案还包括对举报人和记者的保护，以及保护声誉的保障措施。



谁将领导该委员会？

德雷福斯表示，该委员会将成为调查严重或系统性腐败的牵头联邦机构，并与联邦警察局等其它机构合作。





“该委员会将拥有类似于皇家委员会的一整套权力（并且）它将能够利用其权力对腐败问题进行调查，”他说。





“它将有权举行公开听证会（并且）它还将负责防止腐败并对澳大利亚人进行腐败知识教育。”



听证会将是公开的还是非公开的？

尽管公开听证会将在“特殊情况”下举行，但德雷福斯说，委员会的默认职责是举行非公开听证会。





绿党参议员大卫·舒布里奇（David Shoebridge）表示，政府提议对公开听证会进行测试的做法“非常无益”。





“最好的腐败消毒剂之一就是阳光，”他在堪培拉告诉记者。





“公开听证会对于这个国家反腐败委员会的工作至关重要。”





独立议员海伦·海因斯（Helen Haines）一直是该委员会的坚定倡导者，她表示该提案是多年工作的结晶，并将继续下去。



为何成立反腐败委员会如此重要？

“我们将尽最大努力确保这个反腐败委员会是最好的，”她说。





“这是一个千载难逢的机会，我们计划把它做好。”





自由党议员布里奇特·阿切尔（Bridget Archer）说，她的政党在执政期间未能建立监督机构，而她对这项提议持开放态度，并对此感到欣慰。





她说，反对党将考虑政府的提议，但该法案的提出是谈判的开始。





悉尼独立议员扎利·斯特格尔（Zali Steggall）表示，对公开听证会施加的法律测试是一个“危险信号”，因为这意味着公开听证会可能会非常“罕见”。





斯特格尔说，此前联盟党声称公开听证会是“作秀”，这是对反腐败委员会所做重要工作的“可耻攻击”。





她说，与其它州的机构相比，涉及公开听证的新州模式表现出了“更高水平的透明度和审查”。





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