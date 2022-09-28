【Optus泄露门】如何确保自己不受身份信息泄露影响？

近几日，Optus被黑客入侵导致客户信息泄露事件在网络上引发轩然大波。





尽管目前黑客声称已放弃赎金并向Optus及其用户道歉，但许多华人仍然心有余悸，并纷纷在社交网络上支招分享如何最大限度降低个人信息泄露的风险。



阅读更多 黑客声称放弃赎金并向Optus及其用户道歉

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据悉，Optus1000万客户的电子邮件地址、出生日期、驾驶执照号码、电话号码和护照详细信息可能已被泄露，而这些泄露的详细资料可用于创建虚假身份所需的100分信用分数。





在社交媒体小红书上，有华人留言表示“澳洲知道个名字和生日就直接默认你是账户所有者了，诈骗什么的真的太容易了”，此外还不断有华人分享说已收到Optus的通知邮件。





那么，如何确保自己不受身份信息泄露影响？



更换身份证件

目前，澳大利亚各州政府正在为陷入Optus网络攻击的人士免费提供新的、更换过号码的驾照。





新州、维州、昆州和南澳州政府表示，能够证明已经Optus告知存在数据泄露风险的人士可以获得更换身份证件的相关补贴。



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新州、南澳州和昆州政府或已免除更换驾照的费用，或表示该费用将由Optus报销；维州当局则称将要求Optus支付这笔费用。





新州客户服务部长多米内洛（Victor Dominello）对澳广（ABC）表示，该州居民的驾照号码可在线或在当地服务中心进行更换。



查询信用报告

除更换身份证件外，还有华人为怀疑自己受到身份信息泄露影响的人士支招，建议申请一份信用报告（credit report），查询自己的信息是否有被不法分子盗取用于申请借贷等目的。





信用报告记录了一个人过去和现在所有的借贷状况（包括房贷、信用卡贷、车贷以及其它小额借贷等），以信用分数为体现，而贷款机构通过该报告可评估一个人是否有足够的还贷能力。



贷款机构通过信用报告可评估一个人是否有足够的还贷能力。 Source: Moment RF / seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images 小红书用户“切克闹”便分享了自己驾照丢失后某日突然收到并未申请的信用卡的相关经历。





“按照澳洲的标准，驾照加信用卡就凑够了申请查询个人信用记录所需要的100分身份文件。”





他随后在信用服务机构 Equifax 注册了账号并输入个人信息查询了自己的信用报告。





“Equifax每六个月可免费获取一份报告。果不其然我的信用记录里就发现了三个（身份信息）被盗用后的贷款查询记录：一次Woolworths Mobile签手机，一次Openpay贷款，以及一次金融机构贷款查询。”





“如果你不查询，直到后面贷款或被追账时才会发现这些记录。银行员工帮我申请了记录查询，用护照证明身份后删除了相关信息，同时让我马上报警。”





报警后，他便走上了漫漫维权之路，好在最终非本人操作的不良记录经过调查后都已被清除。





有身份泄露相关疑虑的人们可通过Equifax、Experian及Illion等信用机构寻求信用查询服务。



9月27日上午，黑客突然发帖称，已删除了盗取的所有信息数据，并向受影响的用户和Optus道歉。





网络安全专家阿拉斯泰尔·麦克吉本（Alastair MacGibbon）表示，被指控的网络攻击者发布这些消息的真正原因可能永远无法知晓。





据悉， 本次数据泄露可追溯到2017年以来的客户。





联邦总检察长马克·德雷福斯（Mark Dreyfus）表示，美国联邦调查局（FBI）目前已介入，正在协助调查Optus数据泄露事件。





新州客户服务部长多米内洛说：“我认为我们在21世纪过度分享信息。当我去租车时，为什么他们需要知道我的地址、出生日期，还要我的亲笔签名？当我租车时，他们需要知道的就是我是否有驾驶执照。”



我们过度分享了如此多的个人信息，所以我希望这（Optus事件）是一个警钟，让整个国家在21世纪面对现实。

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