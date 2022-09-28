澳大利亚每日COVID-19要闻：Optus数据遭泄露 政府考虑为用户更换Medicare卡

要点 澳大利亚联邦卫生部长马克·巴特勒“非常担心”国民医疗保健数据泄露;

辉瑞以1.79亿澳元收购布里斯班的ResApp;

澳大利亚统计局数据显示，报告出现普通感冒、流感或新冠症状的澳大利亚人减少了。

澳大利亚联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler ）表示，澳大利亚已获得足够剂量的新冠疫苗。





他告诉澳大利亚广播公司（ABC），政府正试图通过目前与辉瑞和莫德纳的合同获得最新的疫苗。





巴特勒表示：“我们目前与诺瓦瓦克斯（Novavax）、辉瑞和莫德纳达成了从今夏至2023年的协议。”





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卫生部前秘书长简·霍尔顿（Jane Halton）教授对新冠疫苗和新冠药物的采购开展独立审查，巴特勒对此做出了回应。





鉴于澳大利亚与莫德纳的合同将于今年年底到期，霍尔顿教授建议当局应考虑在2023年采购莫德纳疫苗。



巴特勒部长表示，政府正在考虑为那些受到Optus数据泄露影响的人更换国民医疗保健卡。





他表示在上周已经获知Optus数据广泛泄露的事件，然而“我们特别担心的是，我们只是在过去24小时内才得知国民医疗保健数据泄露的消息”。





辉瑞公司最终以1.79亿澳元收购了ResApp。





这家总部位于布里斯班的公司开发了一款智能手机应用程序，通过咳嗽声来诊断新冠和其它呼吸道疾病。





澳大利亚统计局最新数据显示，出现普通感冒、流感和新冠感染症状的澳大利亚人越来越少。





澳大利亚统计局的家庭调查负责人大卫·扎戈（David Zago）表示，这项调查于2022年8月8日至28日进行，数据显示36%的家庭出现普通感冒、流感或新冠症状，低于2022年7月的42%。





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