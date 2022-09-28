应对通胀小技巧：生活成本的飙升，如何在日常开销上省钱？

Highlights 胡萝卜丝的售价是散装胡萝卜的五倍。

澳大利亚人正寻求不同的服务来获取更便宜的日用品消费。

你在买菜时，考虑到你放在手推车里的每个商品的成本吗？





通货膨胀推高了包括食品杂货在内的日常用品的价格，许多人正在寻找方法，降低生活成本。





在澳大利亚的一些地区，日常必需品的成本比其他地区要更高。许多人正在采取措施，尽其所能降低家庭食品杂货支出。





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想一想你到底在为什么买单





消费者权益组织CHOICE的卡特琳·卡梅伦（Katelyn Cameron）建议人们应该考虑是否要为微小的便利支付额外的价格。





她说，完整的水果和蔬菜通常比预先准备好的和包装好的产品更便宜。





“去年10月，Woolworths广告中的散装胡萝卜每公斤2澳元，而如果你购买他们预先包装的胡萝卜丝或胡萝卜片，每公斤10澳元，价格是前者的5倍。”她说。



Consumers are paying for convenience when it comes to packaged pre-cut produce. Source: AAP / Elaine Thompson. 卡梅伦说，除了价格更贵之外，预先切好的食物也更容易变质。





CHOICE还建议消费者在购物时考虑食品杂货的单位价格。





“所有的食品零售商，都必须显示每种食品的单价，这样就可以根据标准的计量单位来衡量产品的价格。”卡梅伦说。





通过提供每100克或100毫升的价格，购物者能够比较不同重量或体积的物品的价格，以确定哪种更划算。





团购





一位来自悉尼的母亲莎拉·皮奇曼（Sarah Peachman）为了降低生活费用，尝试着组成了一个合作社进行购物。



Sydney mother Sarah Peachman. Source: Supplied 她以每年5澳元的会员费加入了曼利合作社（Manley Co-op），这些钱用于经营这个非营利性的、由志愿者经营的健康全食商店。在那里消费，她可以获得10%的折扣。





虽然她的日常杂货需求都是通过普通的杂货店购物来满足的，但她表示，从合作社购买主要的储藏食品减少了家庭在食品上的总体花费。





“我知道家里总是需要燕麦、面粉、大米、古斯米（couscous），诸如此类的东西。”





皮奇曼承认，她需要做一些计划，比如花20分钟的时间去商店囤积主食，但她说这是值得的。





“我发现它们比超市便宜，因为我在那里买的很多东西都是像斯佩尔意面（spelt pasta）这样的东西，而在普通超市里这是相当昂贵的。”她说。





合作社不需要为股东或业主赚取利润，因此可以略微降低价格出售。





皮奇曼从许多不同的地方购买她的日常杂货，来满足她不同的需求，其中之一就是食品配送服务（Delish deliveries）。





这种服务将生产者和消费者联系在一起，因为省去了实体零售商这一中间商，产品通常可以以略微低的价格出售。





先用已有的东西





虽然可能很难相信，但是在澳大利亚，每五袋杂货中就有一袋完全没吃就已经被扔进了垃圾桶。



The food from one in five grocery bags in Australia never makes it to the table. Source: AAP / Ben Rushton 这相当于每年每人损耗312公斤的食物，相当于每个家庭平均扔掉超过2000澳元。





诚然，这其中有一部分是问题是出在供应层面，但它也是由最终进入家庭垃圾箱的食物组成的。





在家庭层面上解决这种浪费，可以减少人们购买的食品杂货的数量。





浪费问题教育家和作者林赛·迈尔斯（Lindsay Miles）建议，与其扔掉那些可能已经不太新鲜的水果或蔬菜，并把它们加入购物清单，不如想想它们如何能以另一种方式使用。





“你可能有一些苹果，本来打算把它们放在午餐盒里吃，但现在它们已经变得皱巴巴的，看起来不新鲜了，其实你仍然可以把它们煮成苹果酱，可以把它们切成碎块，或者你可以把它们打进水果沙冰里吃。





选择当地的和应季的





迈尔斯说，人们往往没有意识到，在澳大利亚，应季水果只在某个季节才生长，而市场价格也反映了这一点。



Waste educator and author Lindsay Miles Source: Supplied 她建议去独立的杂货店购物，在那里你更有可能找到目前在当地种植生长的产品。而超市的新鲜产品往往是全年进口，而不是在当地种植。





她说，水果和蔬菜种植地离你越近，通常就越新鲜和便宜。





“例如，在珀斯，你可能有来自卡纳文（Carnarvon）的香蕉和来自昆士兰的香蕉，来自卡纳文的香蕉往往更便宜，因为它们不需要穿越整个国家，也不需要增加与此相关的所有燃料成本。”她说。





自己种





来自南澳斯特拉萨尔宾（Strathalbyn）的男子安德鲁·巴克（Andrew Barker）在他的日常饮食中使用的所有新鲜产品里，只有不到一半是自己在外面购买的。



Grow Free founder Andrew Baker gets less than half of his fresh produce from a store. Source: Supplied 他使用的水果、蔬菜和香料要么来自他家后院的花园，要么来自他所在社区的其他人提供的免费服务。





近十年前，他发起了“免费种植”运动，澳大利亚各地的社区通过指定地点的推车，与他人免费分享多余的自种农产品。





“我看了看价格，看了看一小包甘蓝，然后想，这个钱我可以拿来买两包种子，能买200个种子，然后得到成千上万的甘蓝和叶子。”





虽然他承认经常会有一些启动成本，但他说从长远来看，这些成本远远超过了将在花园中播种的产品的价值。





从你的食物中获取更多





让水果和蔬菜发挥更大的作用，意味着必须减少购买，因此可以节省更多资金。





迈尔斯说，许多人扔掉蔬菜的一部分，如西兰花茎，认为它们不能食用，而事实上它们是可以食用的，在一些文化中，它们是植物的首选部分。





她说，当我们遵循食谱时，可以通过改变你的思维方式，食物被更充分地使用。





迈尔斯说：“无论你做什么，你可能只需要葱白色部分，但当你做意大利调味饭的时候，你就可以使用葱绿色部分，或者你可以冷冻很多蔬菜，之后把它们放进汤里。





迈尔斯说，也值得考虑“最佳食用期”标签的实际含义。





“最佳食用期是关于品质，而使用日期是关于安全。通常，最佳食用日期是指寿命长的东西，而使用日期是指高风险的东西。所以对肉类、鱼类和乳制品来说，最佳食用日期是一个准则。”





“在英国，他们现在正在进行一项试验，他们实际上已经取消了牛奶的最佳使用日期。我认为他们现在只是把‘生产日期’放在上面，就像我们对面包做的那样。“





许多澳大利亚超市都会在在临近下班时，大幅降低接近临期商品的价格。





不要太挑剔





虽然超市过去只储存最好看的水果和蔬菜，但来自CHOICE的卡梅伦说，在减少浪费行动的推动下，超市也开始提供以前可能不符合他们的审美要求的产品，而且价格较低。





“你现在可以在大多数大型超市买到这些东西，价格最多只有普通水果和蔬菜的一半。”她说。



Many supermarkets now sell 'seconds' fruit at a lower price than their other fruit and it is perfectly fine to eat. Source: Getty / Picture Alliance 在大型超市，这些产品通常以特定的品牌进行销售，如“不完美的采摘品”、“我是完美的水果”和“奇怪的一堆”。





家庭品牌和四处购物





卡梅伦说，对于那些总是购买名牌食品的人来说，现在可能是时候尝试一下家用品牌了。





“我们定期将各种优质家用产品与更实惠的同类产品进行比较，看看哪种产品的味道和品质最好。我们的很多测试发现，家用品牌不仅价格便宜，而且品质也提高了很多。”





卡梅伦说，那些并不愿意放弃品牌食品的人应该看看，他们在哪里可以买到最便宜的东西。





“我们的一些工作发现，与Coles或Woolworths相比，受欢迎的全国性品牌，如Kellogg's或Cadbury的产品在Aldi平均便宜20%左右。”她说。





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