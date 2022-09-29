【安居澳洲】如何发现网络骗局 保护个人隐私

近年来，澳大利亚的网络攻击以及在线和电话诈骗激增。





虽然大规模的网络攻击往往针对存储大量客户数据的政府机构或公司，但黑客也会利用易受攻击的人和社区来窃取他们的个人信息。





“这些数据很有价值，”普华永道的安全专家 罗伯·德·皮埃特罗（Rob Di Pietro） 告诉SBS新闻。





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他警告说，网络犯罪分子“正在寻求利用这些信息谋取私利”，因为个人信息可以在黑市上出售以获取利润。





澳大利亚竞争与消费者委员会的德里亚·瑞卡德（Delia Rickard）表示，每个人都应该警惕被诈骗的可能性，并采取安全措施降低被黑客入侵的风险。



网络犯罪分子一直在寻找存有大型信息的数据库，这意味着不幸的是，任何拥有大型数据库的一方都处于危险之中，这是现代生活的一个事实。 Delia Rickard, The Australian Competition and Consumer Commission

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在大流行期间，诈骗案的数量创历史新高。





自COVID-19爆发以来，Scamwatch收到了超过6415份提及冠状病毒的诈骗报告，据报告损失超过98万澳元。





史蒂夫·汉布尔顿（Steve Hambleton）博士是澳大利亚数字健康机构的首席临床顾问。 他说，澳大利亚存在大量与医疗数据相关的骗局。



他们想要个人身份信息，以及健康方面的信息，这些信息让他们有能力窃取你的身份。

“个人健康信息在黑市网络论坛上是一种有价值的商品，当我们失去对这些信息的控制时，就很容易失控了，”汉布尔顿博士说。"



Cyber criminals can target anyone. Source: SBS 网络钓鱼是网络犯罪分子用来窃取用户数据（例如登录凭据和信用卡号）的最常见骗局之一。





汉布尔顿博士说，诈骗者可能会打电话给你，或者通过社交媒体、电子邮件或短信与你联系。





他建议人们在点击陌生的电子邮件或短信中包含的链接之前，要三思而后行。





“我们现在都收到电子邮件说你的包裹无法送达，并且带有消息说，'请点击此链接'。”





“我们正在获得这些大型组织的准确标识，比如亚马逊，还有一些看起来真实的、并且正在向你询问信息的在线购物提供商”。





汉布尔顿博士建议人们返回原始采购订单进行操作，而不是点击链接。



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诈骗者还创建了虚假的在线商店，销售不存在的产品：从COVID-19的治疗药物或疫苗，还有口罩等产品。



Source: Getty / Getty Images/Westend61 诈骗者还伪装成政府机构，通过短信和电子邮件“钓鱼”获取人们的信息。





这些短信和电子邮件包含恶意链接和附件，旨在窃取人们的个人和财务信息，汉布尔顿博士解释说。 例如，短信似乎来自“myGov”，并带有一个恶意链接，以窃取更多信息，汉布尔顿博士说。



不要点击该链接，因为这不是 MyGov 与您联系的方式。 直接去官网。

苏兰加博士（Suranga Seneviratne）博士是悉尼大学计算机科学学院的安全讲师。





他说，如果一个人点击其中一个链接，它可能会安装恶意软件，从而窃取一个人的信息。





“他们可以创建一个链接，该链接包含恶意软件。因此，一旦您点击该链接，恶意软件就会进入您的计算机并被安装，”苏兰加博士说。



该软件实际上可以记录您键入的任何信息。 然后，他们有一个沟通渠道，他们将所有信息发送给“坏人”。

Source: Getty / Getty Images/boonchai wedmakawand 山顿·张（Shanton Chang） 是墨尔本大学计算与信息系统学院的教授。





他说诈骗者通常会窃取人们的个人信息。



如果他们知道您的姓名、地址、出生日期，可能还有您的电话号码，他们就可以去您使用的金融机构，假装是您。

“这是所有官方组织识别你是谁的方式，”他补充说。





他说，某人的个人信息可能会被出售给暗网，从而导致其身份被盗用。





“您的个人信息非常有价值，可以被货币化，”他说。





张教授说，如果某人的个人信息落入坏人之手，他们的个人信息可能会在未来数月内被盗用。



个人数据非常有价值，这意味着它可以被用来创建和购买新的信用卡； 可以在世界各地购买地产等各种各样的东西。

悉尼科技大学工程与 IT 学院的南达博士（Priyadarsi Nanda） 表示，与一直在办公室工作相比，在家工作使人们更容易受到诈骗。





“因为我们都在家工作，所以我们没有任何必要的安全措施来确定我们连接到互联网的方式。在一个组织中，有很多安全措施可以保护您”。





南达博士解释说，有几种方法可以保护计算机免受恶意软件的侵害。





“您需要不时地运行你的防病毒反恶意软件，扫描你所有的文件，”他说。





如果您意识到自己可能点击了恶意链接，您可以将计算机带到技术专家那里，以检查是否存在任何恶意软件或任何类型的恶意软件。





“第三件事是微软或苹果等软件供应商不时向您发送补丁。他们要求您安装补丁并重新启动计算机”。 南达博士说，去安装这些更新很重要。





汉布尔顿博士说，被骗的人要向当局举报，这很重要。





“人们已经报告了数千起骗局，有些人实际上赔了钱，人们为此感到尴尬，不想要报告。我认为如果您被骗了，您真的应该告诉别人。”





通过在 Scamwatch 网站上填写此表格

