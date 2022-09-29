约三成受家暴影响的澳大利亚儿童身有残障

本文包含对家庭暴力的相关引述。





根据澳大利亚国家女性安全研究组织（Australia's National Research Organisation for Women's Safety）的一份报告，在澳大利亚经历家庭暴力的儿童中，大约30%身有残障。





这一发现基于对西澳州警方和住院数据的分析，该数据还显示，残障儿童的母亲在受殴打后最终住院的可能性是其他人的两倍。





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研究人员采访了经历过家庭暴力的残障儿童和青少年，以更好地了解他们的经历。





他们表示自己被列入支持服务等待名单长达一年之久，在获得财政援助和其他政府支持方面面临障碍，而与他们约好会面的支持服务人员最终未能赴约并提供帮助。





权益倡导者表示，该系统无法满足这些儿童的需求，各级政府需要采取紧急的政策应对。





“在我们的研究中，儿童及其家人对支持的需求未能得到满足，他们经历了反应迟钝的服务系统以及与暴力、贫困、住房危机和歧视相关的交叉劣势，”该研究的首席研究员、弗林德斯大学教授萨莉·罗宾逊（Sally Robinson）说。





“他们复杂的复合状况往往包括残障。不过残障并没有引发或推动庭暴力。”



研究人员强调，受害者缺乏熟练的支持，迫使亲人和健康工作者代表他们进行宣传。





研究人员指出，这对那些本身可能正在经历家庭暴力的家庭成员来说，尤其具有挑战性。





澳大利亚国家妇女安全研究组织首席执行官帕德玛·拉曼（Padma Raman）说：“儿童获得残障和家庭暴力支持的机会绝不能依赖于他们的家人和从业者代表他们不断就困境与障碍进行协商的能力。”





“仅在原则上提供支持是不够的。具体的、适宜的策略对于残障儿童和青少年及其家人至关重要。”





社会服务部长阿曼达·里斯沃思（Amanda Rishworth）表示，阿尔巴尼斯政府致力于改善残障儿童的生活。





她说：“我们将在10月发布下一个结束对女性和儿童暴力的国家计划，这将直接解决报告中提出的问题。”





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