【专访】从幼时体弱多病到如今为澳洲争光 华裔乒乓新星冀出战奥运

今年20岁的女球手刘杨子（Yangzi Liu），在2019年移民澳大利亚后，年纪轻轻便成为了本地乒乓球坛的领军人物之一，更在8月的英联邦运动会中，赢得澳大利亚历史上首面国际大赛乒乓球项目的女单奖牌。





结束英国的比赛后，刘杨子马不停蹄地前往捷克参加WTT Feeder Olomouc赛事。她于9月初返回墨尔本，在国际乒联（ITTF）的大洋洲赛事中斩获女单、女双和女团三面金牌。直到近日她才挤出宝贵的休息时间接受SBS中文专访。



刘杨子在比赛中。 Source: AP / Aijaz Rahi/AP 生于中国河南的刘杨子，小时候体弱多病，便跟随本身是乒乓球教练的父亲刘文杰打球，渐渐地“去医院的次数变少了”。这令她决意走上全职乒乓球员的道路。





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她后来入读上海的中国乒乓球学院，曾作为年龄第二小的球员入选中国国家队集训。她和各省精英切磋后发现“厉害的人很多”，而且自己的“特殊打法”在中国并非主流。为争取更多参加国际比赛的机会，她和家人决定尝试外闯。





刘杨子一开始去的是欧洲，加盟了葡萄牙的乒乓球联赛，体验到与中国完全不同的职业制度。由于有亲戚在澳大利亚，她来体验一番后发现自己更喜欢澳大利亚对体育的热诚和轻松的环境，最终决定留在这里。



刘杨子（右二）在葡萄牙时与队友在一起。 Source: Supplied 相较之下，在墨尔本土生土长的林文政（Nicholas Lum）有完全不同的足迹，但同样是从小受父亲熏陶。他7岁开始和弟弟一起，每星期跟父亲林经荣去乒乓球俱乐部，看父亲跟朋友打球。有一天他突然觉得乒乓球“挺简单”，就开始学打球。





今年17岁的林文政其实起步并不顺利，第一次参加比赛时甚至半小时便败下阵来。但他屡败屡战，直到2016年终于在全国大赛中崭露头角。



我打得越多，表现才越好......我认识到自己有能力变得更好，因此每日勤奋训练，在乒乓球上花了更多时间。

林文政很感谢小时候父亲对他倾囊相授，还日日夜夜陪他训练，无论球技还是做人方面都是他的良师益友，“他（父亲）对我的了解比任何人都多”。他感慨表示，父亲小时候因为家人要他用功读书而无法在乒乓球方面发展，而自己有这个机会，希望能为父亲实现夙愿。





虽然现在水平早已相差甚远，但父子俩偶尔还会竞技一番。不过他的父亲不再年轻，每次打完球“第二天都会背痛”。



林文政和他的弟弟都是从小走上乒乓球道路。 Source: Supplied 2018年，林文政两次前往上海接受专门为外国选手提供的专业培训，一去就是数月。他形容中国的训练很“特别”，非常严格和投入，还有大量体能训练，与欧洲和澳大利亚非常不同。“中国的年轻球员放在全球也是顶尖的，教练也非常有知识和经验......我也有了不少进步。”





从小接受中国式训练的刘杨子也表示，自己以前“比现在乖”，因为教练叫练多久就练多久，而在澳大利亚则是靠求胜心促使自己自觉。





她表示，在澳大利亚打球的心态也和在中国时截然不同，“中国运动员压力更大”，要背负着“五星红旗”和“国球”的名誉；而澳大利亚球员只要“努力做到最好”，心态更为放松。



在伯明翰举行的2022年英联邦运动会，一面女单铜牌令刘杨子备受瞩目，只因这是澳大利亚在各项国际大赛（奥运会、英联邦运动会、世锦赛）中的第一面乒乓球女单奖牌。





她忆述当时参赛历程，既有一路过关斩将的激情，也有半决赛惜败新加坡对手的遗憾。不过她说当时“只伤心了几个小时”，马上便收拾心情备战季军争夺战。



这是最难的一场比赛，因为铜牌和没有奖牌之间的差距非常大......我特别想为澳洲赢得历史性的奖牌。

她坦言，争夺铜牌的压力更大，当天甚至紧张得吃不下早餐，而战况也是非常紧凑，最终仅以4比3险胜来自印度的对手。





刘杨子笑言，下届英联邦运动会在维州主场作战，希望能闯入决赛而不需再受季军战的“折磨”。



刘杨子在2022年英联邦运动会斩获的乒乓女单铜牌，是澳大利亚史上首面大赛女单奖牌。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 对林文政而言，英联邦运动会是他首次参加成人级别大赛，虽然在男双和混双都折戟于季军争夺战，无缘奖牌，但这仍是“特别的经验”。





他在访问中“奉承”刘杨子，首次参加英联邦运动会便斩获女单和女团两面铜牌，“是我的榜样，是团队领袖，我们为她自豪”。刘杨子则赞扬他，以17岁之龄击败多位排名更高的对手杀入半决赛，已是很大成就。





两人都表示，除了力争在下届英联邦运动会取得佳绩，更期望进军2024年巴黎奥运会等大赛，甚至能作为东道主的选手出战10年后的布里斯班奥运会。





林文政还提到自己其实是篮球迷，而偶像是美国篮球明星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）。“他在球场上很酷，被人们称为‘大帝’，我也想像他那样！”他说，至于乒乓球偶像则是中国名将马龙。



林文政与韩裔队友池旼亨（Minhyung Jee）在混双比赛中。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE