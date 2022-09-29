俄罗斯对乌克兰入侵正进入危险新阶段

被俄罗斯部分占领的四个乌克兰省份由俄罗斯扶植的领导人已正式要求俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）将他们的领土并入俄罗斯。





俄罗斯政府在顿涅茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Luhansk）、扎波罗热（Zaporizhzhia）和赫尔松（Kherson）地区组织进行了要吞并这些地区的公投后，他们迅速提出这一要求。





卢甘斯克的一位居民说，他们欢迎这一变化。





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“我很自豪我将生活在俄罗斯。我希望能更好，会有更好的变化。我希望工厂能够全面开始工作，失业将会减少，人们会生活得更好。”





俄罗斯前总统梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）在社交媒体上宣布说：“结果很明确，欢迎回到俄罗斯。”





但公投结果遭到乌克兰和西方的强烈反对，他们谴责这项公民投票是“非法的”和“虚假的”。





白宫新闻秘书皮埃尔（Karine Jean-Pierre）说这一结果是“被操纵的”。





“我们看到有视频和报道显示武装官员挨家挨户恐吓选民，他们在街上拦截乌克兰人并强迫他们去投票。这些所谓的全民公决是一种胁迫行为。”



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随着吞并的威胁迫在眉睫，乌克兰总统泽连斯基已经与包括英国、加拿大、德国和土耳其在内的许多国家的领导人进行了交谈。





他敦促各国为乌克兰提供更多的军事援助和对俄罗斯进行更严厉的制裁。





在深夜发布的视频讲话中，他对这些国家迄今为止的帮助表示感谢。





“感谢大家明确和毫不含糊的支持。感谢大家理解我们的立场。乌克兰不能也不会容忍俄罗斯企图夺取我们土地的任何部分。”





美国宣布向乌克兰提供一笔价值17亿澳元的新武器和物资援助，包括精密火箭系统、弹药、装甲车辆和雷达。





美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）说，这些援助是为了帮助乌克兰捍卫它的独立。





“我们的立场很明确，我们为乌克兰合作伙伴提供的某些远程系统用于乌克兰的主权领土之上。如果这种吞并发生，正如我们预期的那样，这些地区将仍然是乌克兰的主权领土。”





欧盟委员会提出了对俄罗斯的第八套制裁措施。它要求欧盟的 27 个成员国限制油价、扩大旅行黑名单和冻结资产。





欧盟主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）还要求对俄罗斯产品实施新的进口禁令。





“这将使俄罗斯产品无法进入欧洲市场并剥夺俄罗斯额外70亿欧元的收入。我们还提议扩大不能出口到俄罗斯的产品清单，目的是使克里姆林宫丧失军事力量的关键技术。”





在普京宣布部分动员令后，俄罗斯适合从军年龄的男子继续向邻国外流。





作为回应，俄罗斯政府宣布将不再向被征召入伍的男性发放护照。





在俄罗斯-格鲁吉亚边境发生了抗议活动，格鲁吉亚方面的人表示反对准许逃离俄罗斯的人入境。





一位抗议人士表示，允许这些人自由进入是有风险的。





“我们不知道他们是谁。也许他们是俄罗斯特工，或俄罗斯军人，或逃兵，或某些团体？一段时间后这些团体和俄罗斯政府会说，哦，我们在格鲁吉亚有很多俄罗斯人，我们想拯救他们。"





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