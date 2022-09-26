国防部长：澳人应该为俄乌战争持续更长时间做好准备

联邦政府表示，澳大利亚人应该为乌克兰战争的持续时间超过预期做好准备。





国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）表示，澳大利亚将长期与乌克兰站在一起。





“它有可能成为一场旷日持久的冲突，”他周日告诉天空新闻。





Advertisement

“我们需要为俄乌战争演变成一场旷日持久的冲突做好准备。”



普京“骇人听闻”的核言论

俄罗斯官员重申了俄罗斯总统普京的含蓄威胁，即对任何威胁俄罗斯“领土完整”的行为使用核力量。





俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergei Lavrov）周末在联合国大会上发表讲话，概述了在哪些情况下使用破坏性武器是可以接受的。





“我们有一个关于核安全的理论，这是一份公开的文件，”他说。





马尔斯部长称这些威胁“骇人听闻”。





他周日对天空新闻说：“过去几天我们从弗拉基米尔·普京那里看到的关于俄方行动的言论是不允许存在的。”





“俄罗斯动员30万名预备役军人是朝着完全错误的方向迈出的一步。”





“俄罗斯需要停下来，俄罗斯需要离开乌克兰。”





中国和印度外交部长在联合国大会的发言中敦促俄罗斯采取行动，和平结束乌克兰的战争。





欧洲的外交官们也分享了他们对核威胁的担忧，欧盟外交政策负责人何塞普·博雷尔（Josep Borrell）告诉英国广播公司（BBC），必须认真对待核威胁。





“这当然是一个危险的时刻，因为俄罗斯军队已被逼到墙角，而普京的反应——威胁使用核武器——非常糟糕。”



马尔斯：乌克兰要求更多军事援助的请求正在取得进展

马尔斯部长表示，澳大利亚正在处理乌克兰提出的关于提供更多Bushmaster装甲车、Hawkei多用途轻型装甲车和火炮的请求。





“我们已制定出一份将军事援助交付至乌克兰的时间表，乌方十分赞赏Bushmaster装甲车的交付速度，”他周日告诉天空新闻。





“我们正在与乌克兰政府合作，探讨如何提供长期支持。”





马尔斯说，提供支持的目的是“使乌克兰能够最终结束这场冲突”。





他还驳斥了反对党关于国防部繁文缛节可能阻碍对乌进一步支持的说法。





他说：“这没有被耽搁，当然，乌克兰方面也没有抱怨。”





马尔斯发表上述评论之际，正值俄罗斯在被占领的乌克兰领土上举行全民投票，试图使吞并四个地区的行为合法化。





乌克兰和包括澳大利亚在内的国际社会都认为公投是假的，基辅称居民是被胁迫的。





在俄罗斯军队在乌克兰东北部发动大规模反攻后失去阵地后，莫斯科组织了这些全民投票。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



