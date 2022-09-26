【澳洲福利】面对生活成本压力 临时签证持有者能获得哪些支持？

在澳大利亚，人道主义签证持有者、游客、访客、临时工作签证持有人和留学生能够获得相应的支持。





面对居高不下的生活成本，留学生和其他临时签证持有者能获得的支持类型是不同的。





除留学生之外的临时签证持有者

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新南威尔士州多元文化事务处（Multicultural NSW）为住在悉尼大都会及偏远地区的持有临时签证的弱势群体提供基本援助（Emergency Relief Grant for Vulnerable Temporary Visa Holders）。





申请人需为临时签证的弱势群体，包括 （ 持有临时签证的在澳华侨华人，包含人道主义签证，游客、访客、临时工作签证持有者等）。





临时签证持有者可以获得以下方面的帮助：



紧急救援必需品（包括食物、个人卫生用品、清洁产品）



基本住房（例如，煤气、水电费、租金、紧急维修和维护和维持租赁，以及危机住宿）



医疗支持（例如，心理健康支持、药物和医疗需求诊断出的医疗状况，医疗预约费用。非必要手术 /治疗除外）



电信（例如，电话卡、互联网。不包括电话/路由器购买）



交通（例如，燃料成本、保险、opal卡、其他合理的运输费用）。

会通过礼品卡等方式提供紧急财政援助。





社工机构、慈善组织也可能提供各种形式的帮助。





以华人服务社为例，申请人可能获得基础必需品（如食物、个人卫生用品、清洁用品）以及通讯费用（例如电话卡、网络和数据花费）等方面的支持。





留学生能获得以上帮助吗？

基本不能。但是，留学生有其他的接受援助的途径。





在新州，留学生可以通过Study NSW和Service NSW的网站获得更多的信息和帮助。





目前有哪些针对留学生的援助？

目前在澳大利亚，留学生可以通过学校、政府、社会机构、大使馆和领事馆等途径获得帮助。





华人服务社社工卢静认为，学生寻求帮助的第一站应该是他们的学校，但也有其他服务机构可以提供帮助。





澳大利亚各地的留学机构正在与澳大利亚的教育机构和其他主要利益相关者合作，动员提供支持。直接的支持措施包括将留学生转介到适当的机构，包括福利、心理健康和紧急救援服务。





留学生可以拨打教育机构留学生援助热线（Education providers: international student support hotline），根据不同学校，查找相应联系方式，获取您需要的支持。





您也可以拨打澳大利亚教育部对留学生开通的咨询电话：1300 615 262进行咨询。





Study NSW和澳大利亚国际教育界正在努力支持留学生的健康、福祉和学业成功。一个优先事项是确保留学生了解他们在澳大利亚可以获得的支持服务。





另外，您也可以联络（Medibank 24/7 Student Health and Support Lin）您可以随时致电1800 887 283，寻求健康建议、咨询服务、紧急法律建议、旅行证件协助、口译服务等。





在本期《澳洲福利知多少》听众热线节目中，听友们还咨询了领取老年金（Age pension）的领取资格、照顾者津贴、退休年龄及补助等方面的问题。作客本期节目的嘉宾、华人服务社的社工卢静均做了详细解答。请您点击收听完整内容。





《澳洲福利知多少-听众热线》每月逢第四个周一上午8点半至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。





以上内容仅为本期节目嘉宾对澳洲福利政策内容的理解，仅供参考。如果您想知道更具体的信息，请咨询澳洲民政部（Services Australia）。





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