首款麦片奶油奶酪问世 原本爱吃肉的研发者为何青睐素食奶酪？

Sarah Qian爱好美食，自认为是个素食主义者。她曾在悉尼大学化学和生物分子工程学院学习，毕业后，有一份收入不错的稳定工作。但在新冠疫情期间，她辞去工作，并做出一个极具创新性的举动，自主研发出了世界上第一款麦片奶油奶酪。





Sarah表示，麦片可以降低胆固醇，是非常健康的食品。她说，与市场上其他基于植物的替代品不同，她研发的这款麦片奶油奶酪是以麦片为基础的素食奶油奶酪，通过传统上用于制造乳制品奶酪的培养和发酵方法制造，不含椰子油、淀粉、坚果、大豆、香料和色素等。





Sarah表示，她原本很爱吃肉，但因为对奶制品不耐受，大约在8年前放弃奶制品，之后逐步改吃素食。





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她说：“我开始读大学以后，发现我摄入奶制品会不舒服，肚子不舒服，会长痘痘。”





“我有两个星期（没吃奶制品）……真的有效果。”





Sarah表示，她看到燕麦牛奶领域的巨大增长，社交媒体也有很多这类食品的分享和讨论，燕麦牛奶逐步取代杏仁牛奶，成为咖啡馆爱好者的首选，这给了她启发。朋友间的美食话题交流更激起了她研发麦片奶油奶酪的想法。她辞去工作，转而开始创业。



在历经“折磨般”的两百五十多次试验后，她的麦片奶油奶酪开始受到朋友和同学的欢迎。





Sarah希望，使用100%的澳大利亚燕麦制造奶酪，澳洲作为大规模麦类作物生产国的地位将有助于推动这个新生的行业，同时最大限度地减少乳制品生产对环境的影响和对国际供应链的依赖。





她说：“与乳制品生产相比，燕麦生产对环境的影响要小得多，如果考虑到温室气体排放和生态影响，乳制品是一种高污染的食物来源。”





“国际供应链方面也有很多问题，许多产品的生产不符合道德规范。例如，人们在收获要过过程中存在化学灼伤的风险，因此需要专门的、合乎道德的耕作方法。”





Sarah现在已经用定制的设备建立了一个试验工厂，并计划让她的产品能够很快进入超市货架。





她说：“现在已有悉尼的咖啡店和州际经销商订购我们的产品。但我最大的目标是想（让产品进入）到超市，（民众）想吃就可以买到。”





在采访中，Sarah还特别感谢她的父亲给她的莫大鼓励和支持。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 在18个月间历经“折磨般”的两百五十多次试验后，Sarah的麦片奶油奶酪开始受到欢迎。 SBS Chinese 25/09/2022 08:37 Play





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