夏令时回归对我们的健康有何影响？如何最好地适应一小时的变化？

随着澳大利亚大部分地区开始实行夏令时，更长、更温暖的日子即将到来。这可能会对您的健康产生什么影响？

Members of the public are seen at sunrise in Bronte, Sydney in July this year.

At 2am local time on Sunday, Victoria, NSW, Tasmania, South Australia, and the ACT will fast forward to 3am. Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE

要点
  • 周日凌晨2点，维州、新州、塔州、南澳州和首都领地的时钟被提前了一个小时
  • 以下是夏令时开始后更好地调整作息、保证健康的小妙招
随着大多数地区开始实行夏令时，许多澳大利亚人已在周日失去了一个小时的睡眠时间，而未来的日子白昼将更长、天气也将更温暖。

当地时间10月第一个周日凌晨2点，时钟一夜之间被提前了一个小时。

而夏令时将在4月的第一个周日凌晨2点（即夏令时凌晨3点）结束，届时时钟会往后调一小时。

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维州、新州、塔州、南澳州和首都领地实行夏令时，而昆州、北领地和西澳州则不实行。

夏令时开始后，如何调整我们的作息，并照顾我们的身体健康呢？

将时钟向前调整一小时如何影响我们的睡眠？

虽然在春季将时钟向前移动意味着我们“获得”了额外一个小时的日光，但睡眠健康基金会表示，如果我们没有做好准备，我们也会失去一个小时的睡眠。

该基金会指出，一般来讲移动时钟会扰乱睡眠模式，“失去”一小时往往比重新调整时钟后“获得”一小时更难适应。

为什么呢？因为我们的昼夜节律（作为身体内部“生物钟”一部分的24小时周期）是与环境中的光和暗周期相匹配的，而当我们在生物钟设定该睡觉的时间醒来时，同步性就被打乱了。

“我们的内部生物钟或24小时昼夜节律将不得不适应时间的转变，”该基金会在其网站上介绍说。

“尽管大多数人将毫无问题地做到这一点，但我们确实需要意识到，在身体适应新的时间框架时，犯困的可能性会增加。”

该基金会表示，已经在为获得足够睡眠而苦苦挣扎的人，例如患有睡眠障碍或从事轮班工作的人士，可能会发现更难以适应，而儿童也需要更长的时间。

夏令时对我们的健康有什么影响？

虽然有些人认为夏令时有好的一面，例如更多的日照时间，但其他人认为它也会产生问题。

睡眠与我们的整体身心健康之间的关系是有据可查的。除了影响注意力和情绪之外，
睡眠不足还与一系列的疾病有关，如心脏病、高血压和糖尿病


大规模研究表明，
长期睡眠障碍也是心理健康问题发展的一个重要风险因素
，如抑郁症、焦虑症和创伤后应激障碍。
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布里斯班市长呼吁之后 昆州政府拒绝夏令时公投

一些研究还考察了夏令时的短期影响，其中可能包括更短的睡眠时间以及更差的身体表现和健康状况。

根据一项到2020年的20年研究，
维州在春季夏令时过渡之后，院外心脏骤停的发生率
立即上升了13%，并且在头两天保持了较高水平。

谈到慢性影响，越来越多的研究表明，“生物钟”和“社会时钟”之间的时间差异与预期寿命降低和认知问题有关。

如何适应夏令时的小妙招

睡眠与健康基金会建议在时钟提前的三到四天内提前15至20分钟睡觉。

在周六和周日的早晨，将闹钟提前30分钟，可以帮助为周一的早起做准备。

而夏令时已经实行后，也有一些方法可以让人们逐渐适应一小时的变化。
基金会建议，当我们第一次醒来时，让卧室尽可能明亮，并在早晨到户外晒太阳，和/或在户外锻炼。

除了建议每晚睡七到九个小时之外，避免在睡前运动，以及在睡前或夜间喝咖啡、茶或其它含咖啡因的饮料和吸烟也会有所帮助。

昆州不实行夏令时的理由

人们再次呼吁对昆州的夏令时进行投票，然而在今年2月份，该州卫生部长达斯（Yvette D'Ath）拒绝了这一提议。

当时在布里斯班市长建议公投之后，她表示这个问题在昆州并不是重点。

达斯说：“我们听取了昆士兰人的意见，他们此前已表示他们不想要夏令时。”

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Published 3 October 2022 at 11:07am, updated 2 hours ago at 11:14am
Source: SBS, AAP