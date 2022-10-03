夏令时回归对我们的健康有何影响？如何最好地适应一小时的变化？

要点 周日凌晨2点，维州、新州、塔州、南澳州和首都领地的时钟被提前了一个小时

以下是夏令时开始后更好地调整作息、保证健康的小妙招

随着大多数地区开始实行夏令时，许多澳大利亚人已在周日失去了一个小时的睡眠时间，而未来的日子白昼将更长、天气也将更温暖。





当地时间10月第一个周日凌晨2点，时钟一夜之间被提前了一个小时。





而夏令时将在4月的第一个周日凌晨2点（即夏令时凌晨3点）结束，届时时钟会往后调一小时。





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维州、新州、塔州、南澳州和首都领地实行夏令时，而昆州、北领地和西澳州则不实行。





夏令时开始后，如何调整我们的作息，并照顾我们的身体健康呢？



将时钟向前调整一小时如何影响我们的睡眠？

虽然在春季将时钟向前移动意味着我们“获得”了额外一个小时的日光，但睡眠健康基金会表示，如果我们没有做好准备，我们也会失去一个小时的睡眠。





该基金会指出，一般来讲移动时钟会扰乱睡眠模式，“失去”一小时往往比重新调整时钟后“获得”一小时更难适应。





为什么呢？因为我们的昼夜节律（作为身体内部“生物钟”一部分的24小时周期）是与环境中的光和暗周期相匹配的，而当我们在生物钟设定该睡觉的时间醒来时，同步性就被打乱了。





“我们的内部生物钟或24小时昼夜节律将不得不适应时间的转变，”该基金会在其网站上介绍说。





“尽管大多数人将毫无问题地做到这一点，但我们确实需要意识到，在身体适应新的时间框架时，犯困的可能性会增加。”





该基金会表示，已经在为获得足够睡眠而苦苦挣扎的人，例如患有睡眠障碍或从事轮班工作的人士，可能会发现更难以适应，而儿童也需要更长的时间。



夏令时对我们的健康有什么影响？

虽然有些人认为夏令时有好的一面，例如更多的日照时间，但其他人认为它也会产生问题。





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一些研究还考察了夏令时的短期影响，其中可能包括更短的睡眠时间以及更差的身体表现和健康状况。





谈到慢性影响，越来越多的研究表明，“生物钟”和“社会时钟”之间的时间差异与预期寿命降低和认知问题有关。



如何适应夏令时的小妙招

睡眠与健康基金会建议在时钟提前的三到四天内提前15至20分钟睡觉。





在周六和周日的早晨，将闹钟提前30分钟，可以帮助为周一的早起做准备。





而夏令时已经实行后，也有一些方法可以让人们逐渐适应一小时的变化。



基金会建议，当我们第一次醒来时，让卧室尽可能明亮，并在早晨到户外晒太阳，和/或在户外锻炼。





除了建议每晚睡七到九个小时之外，避免在睡前运动，以及在睡前或夜间喝咖啡、茶或其它含咖啡因的饮料和吸烟也会有所帮助。



昆州不实行夏令时的理由

人们再次呼吁对昆州的夏令时进行投票，然而在今年2月份，该州卫生部长达斯（Yvette D'Ath）拒绝了这一提议。





当时在布里斯班市长建议公投之后，她表示这个问题在昆州并不是重点。





达斯说：“我们听取了昆士兰人的意见，他们此前已表示他们不想要夏令时。”





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