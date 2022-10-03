研究表明一种药物可减少花粉症及雷暴哮喘的过敏反应

墨尔本的研究人员发现了一种简单的药片，对于那些遭受过敏反应包括花粉症和雷暴性哮喘的人来说，它可能会改变游戏规则。





这种片剂中注入了微小剂量的草花粉，已被证明能对包括雷暴性哮喘在内的过敏反应提供长期保护。





这项由蒙纳士大学领导的研究发现，连续三年在过敏季节前服用处方药Oralair四个月的维州人得以重新训练免疫细胞，对过敏反应有长期保护作用。





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2019年，研究人员对27名对黑麦草花粉过敏的维州人进行了研究，其中一半人每天在舌下服用由草花粉组成的药片，其他人则服用抗组胺药物。





蒙纳士大学中心临床医学院的首席研究员Menno van Zelm说：“这是一个非常好的消息......我们比较了前后的样本，以了解免疫记忆的任何变化，我们发现的是服用药片的人群——他们对黑麦草花粉有反应的免疫细胞发生了变化。”





“没有接受药物治疗的病人的细胞没有发生变化。”





澳大利亚卫生和福利研究所称，超过460万澳大利亚人患有花粉症，这通常是由对室内外过敏原（如花粉和尘螨）的过敏反应引发的。





2016年，墨尔本发生了世界上最大的流行性雷暴哮喘事件，数千人出现呼吸困难，至少有9人死亡。





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