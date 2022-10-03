澳大利亚共和新讨论：用原住民国家元首代替查尔斯国王 你同意吗？

伊丽莎白二世女王的哀悼期已经结束，关于澳大利亚未来的辩论正在升温，其中包括是否应该成为一个共和国。





上周，第10频道节目《项目（The Project）》主持人瓦利德·阿里（Waleed Aly）提出了一个新颖的想法，即用一名终身任命的澳大利亚原住民国家元首取代英国君主（现任国王查尔斯三世）。





他在节目中说：“如果我们要这样做，我们需要利用我们自己的传统、仪式、甚至精神来源。”





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然而，人们对阿里的建议反应不一，倡导组织“澳大利亚共和运动（Australian Republican Movement）”便不支持这一想法，一位原住民学者也在推特上说，这一提议表明对原住民文化缺乏了解。





不过，其他原住民领导人对这一建议持相对开放的态度，但表示细节可能难以把握。



Queen Elizabeth II and Prince Philip, Duke of Edinburgh attend the State Opening of Parliament in London in 2013. Credit: Getty 身为共和派一员的总理安东尼·阿尔巴尼斯已经排除了在他第一个任期内举行共和国公投的可能性。工党政府已经承诺就原住民议会话语权进行公投，这是工党的选举承诺，而总理也曾表示他认为进行多次辩论是不可行的。





同时，反对党领袖彼得·达顿表示，他希望澳大利亚继续作为一个君主立宪制国家。



瓦利德·阿里的建议到底是什么样的？

阿里表示，女王提供了一种恒定感、历史感和仪式感——这是任命总统所无法复制的。





他说，君主制之所以强大，正是因为它没有实际权力。





“女王之所以受到喜爱，是因为她经常保持沉默，经常是一张空白的画布，”他说。





但他说君主制的权力超越了个人：“每个国家都需要一个‘我们’，一个代表整体的象征。”





“共和派人士的反对意见主要是，君主制是‘我们’的错误象征。”





“这种论点来自澳大利亚原住民，对他们来说，王室不仅是外国来的，而且是剥削性的。”





阿里指出，设立一个原住民国家元首将使与王室相关的盛典和仪式得以继续，并有一些“仍然神奇”但更适合澳大利亚之处。



“一些原住民仪式，例如‘欢迎来到国家’仪式，其伟大之处在于它们往往是非正式的。”





“这种仪式和非正式的非凡结合体现了澳大利亚人的独特魅力，无论是原住民还是非原住民。”





“我们甚至可以亲切地称我们的元首为‘Uncle’或‘Aunty’，当我们的Aunty去世时，我们也有现成又深刻的原住民哀悼仪式。”





阿里承认该职位将是“种族封闭的”，但君主制也是如此，“永远是白人”。他还指出，天主教徒不能成为国王或女王。





“当然，我知道还有很多问题需要解决。例如，如何从我们拥有的数百个原住民部落中选择一位长老当元首？是否以预先确定的方式轮换？”





“我们的国家元首必须是一个非政治性的人物，仅限于在完全同意的领域发表意见。但元首会不会面临太大的压力成为一名维权人士？”





“我承认这个想法很粗糙……但它抓住了君主制的一些丰富性和魔力，同时又无可争议地属于我们。”





阿里欢迎人们对他的这个想法提出的任何反馈。



原住民总督可能是一个好的开始

墨尔本大学澳大利亚原住民研究基金会主席马西娅·兰顿（Marcia Langton）教授说，这不是第一次有人提出设立原住民国家元首的想法，因为在1999年共和国公投之前，该问题就已经得到过一次讨论。





兰顿教授说，她对这个想法持开放态度，但这将取决于任命国家元首的标准是什么，或者他们是否会被选举出来。





她认为，1999年公投失败的原因之一是澳大利亚人担心当时极受欢迎的一国党领导人波林·韩森（Pauline Hanson）会当选为国家元首。





“因此，共和国的正确模式是最重要的……而且我相信总理也说过……我们必须推迟共和辩论，直到我们处理好原住民议会话语权问题。”



Professor Marcia Langton Credit: BENT3LAND PRODUCTIONS 原住民出身的兰顿教授也承认有批评说，由一个单一的原住民长老担任国家元首的概念并不完全符合原住民的领导观念。





她说：“在原住民社会中，长老一职是一个习惯性的职务，是要争取的。这不是一个世袭的职务，但是部分世袭的，但长老必须拥有足够领导力。”





她认为，考虑任命原住民担任总督或州督一职或许更为合适。





“自道格·尼克尔斯爵士（1976年被任命）以来，再没有一个原住民被任命了，”她说。





原住民长老、堪培拉大学校长汤姆·卡尔马（Tom Calma）教授也支持任命更多的原住民出任总督或州督职务，或是协助总督或州督履行部分职责的职务。



Professor Tom Calma is an Aboriginal elder from the Kungarakan tribal group and a member of the Iwaidja tribal group. Source: SBS / Supplied 卡尔马教授说，他认为阿里“很有想法”，他的提议也是一个很好的讨论起点。



也有人批评该提案“缺乏常识”

然而，来自Gomeroi部落的麦考瑞大学讲师艾米·图尼格（Amy Thunig）博士在推特上发文表示，不属于原住民社区的人不应该代表社区发言，除非直接被要求这样做。





她批评说，在全国平台上发声之前，应确保所说言论不会严重缺乏常识，而阿里的言论“对什么是长老身份以及原住民文化中领导力如何运作缺乏知识和理解”。





她指出，由原住民驱动和领导的想法已经很难在媒体和政治空间中获得关注，阿里的提议“实际上淹没了原住民的声音，然后从非原住民那里收集/窃取支持，但他们本可能会支持原住民自己提出的工作、想法和方式”。



共和运动：不支持该提案

“澳大利亚共和运动”同样不支持阿里的这一提议。





该组织全国董事兼首席执行官桑迪·比亚尔（Sandy Biar）告诉SBS新闻：“我们坚信，在澳大利亚这样一个民主国家，我们的国家元首应该由澳大利亚人选择，由澳大利亚人选举，并对他们负责。任何澳大利亚人都应该能够渴望成为我们国家的元首。”





“澳大利亚人不需要也不想要一个国王，或者一个类似国王的国家元首。”



Australian Republican Movement national chairman Peter Fitzsimons. Source: AAP / Dan Himbrechts 上周，绿党领袖亚当·班德在议会向伊丽莎白二世女王提出的哀悼动议中说，澳大利亚的国家元首应该由人民来选择。





澳大利亚原住民部长、来自Wiradjuri部落的琳达·伯尼（Linda Burney）表示，她向已故女王的家人表示哀悼，同时也承认在女王去世后，原住民社区中存在着各种情绪。





“对许多澳大利亚原住民来说，君主制……是对殖民化影响的复杂、困难和痛苦的提醒，”她告诉议会。





“本周，许多人都在挣扎，情绪翻腾......但同样，也有许多原住民和托雷斯海峡岛民对女王心存敬意。”





“女王与澳大利亚原住民的关系既反映了我们已经走了多远，也反映了我们还需要走多远。”





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